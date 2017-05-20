{ 20 мая 2017 }

Телом на диване, душой в Каннах: День 3

Рубрики: [Кино]  

Начался сегодня день с исторического события для всего Каннского кинофестиваля: впервые был показан фильм производства Нетфликс. Казалось бы, этого достаточно для того, чтобы вызвать поток негодования у консервативной публики, но не тут-то было: механики что-то намудрили с проектором, запустив кино лишь на две трети экрана. Однако показ «Окчи», начавшийся с громогласного «бууу», закончился оглушительными овациями. Новый фильм корейского гения Пон Джун-хо называют «веганским блокбастером», «ИНОПЛАНЕТЯНИНОМ под крэком» и лучшим фильмом о защите животных. Называют кино чудесным семейным экшен-приключением в лучших традициях Роальда Даля. Отмечают какую-то эстетически прекрасную сцену погони, самого главного зверька и эксцентричного Джилленхола. «Это кино заставит вас плакать, смеяться, а потом снова плакать». Подчёркивают политическую сатиру и уникальное чутьё к визуализации Джун-хо – невероятные спецэффекты. Из минусов выделяют суматошность фильма, постоянные скачки от жанра к жанру, а также обилие ругательств и жестокости, что не позволяет назвать ОКЧУ детским фильмом. Но это всё мелочи и на них мы обращать не будем внимания. И от себя добавлю: пока французы возмущаются, что такие картины не будут показаны на большом экране, огромная часть любителей кино со всей планеты радуется, ведь благодаря Нетфликсу они смогут без препятствий увидеть кино, которое у них в кинотеатрах попросту не показывают. Россия, к сожалению, не исключение, наши прокатчики далеко не все фестивальные жемчужины до нас довозят, а если и довозят, то очень поздно. Поэтому вы знаете, что делать 28 июня.

Вторым фильмов за сегодня в конкурсе был показан венгерский СПУНТИК ЮПИТЕРА про летающего беженца. Несмотря на такое смешное описание сюжета, кино отнюдь не комедийное, это политико-социальная лента, как отмечают критики, затрагивающая такие темы, как религия и терроризм. Реакция была после показа как после любого жанрового кино в Каннах: половина зала забукала фильм, половина – громко аплодировала. Рецепция в целом положительная, отмечают умопомрачительную операторскую работу, похожесть фильма на «Дитя человеческое» Куарона, а также на смесь Спилберга и Иньярриту. Кто-то говорит, что излишне серьёзно, кто-то, что чрезвычайно важная лента. В общем, жанровое кино во всей его красе. Общий приговор прессы: кино неплохое, но среди всех показных лент пока на 4 месте.

Нужно добавить, что сегодня ещё прошел показ документального кино Аньес Варда и ДжейАра ЛИЦА, ДЕРЕВНИ. Лично я за этим фильмом не следил изначально, но начитавшись приятных ревьюшек в твиттере, решил-таки упомянуть. Для тех же, кто следил – можете выдохнуть: ленту называют очень тёплой, душевной и ламповой.

Завтра будет уже поживее. В конкурсе два фильма – французская драма 120 УДАРОВ В МИНУТУ, от которой можно ждать чего угодно, и комедийно-сатирический КВАДРАТ Рубена Эстлунда, отзывы на которого уже идут, весьма положительные (называют ТОНИ ЭРДМАННОМ этого года, если кратко). В «Особом взгляде» в борьбу вступит Тейлор Шеридан со своим криминальным дебютом ВЕТРЕНАЯ РЕКА, а в «Двухнедельнике режиссёров» будет показ новой ленты Абеля Феррары Alive In France.

Вадим Богданов


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