{ 18 мая 2017 }

Гитарный форум памяти Ларри Кориэлла

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Мир гитары

С 22 по 26 мая в Калуге состоится юбилейный, двадцатый международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Главный гитарный форум страны пройдет на нескольких площадках города, в том числе на сценах областной филармонии и дома музыки Калуги.

За 19 лет «Мир гитары» представил российским поклонникам гитарной музыки широкую палитру ярких имен культовых российских и зарубежных исполнителей: Эл Ди Меола, Пако де Лусия, Стив Вай, Джон Маклафлин, Ларри Кориэлл и многие другие.

Хедлайнерами юбилейного XX фестиваля станут: выдающийся гитарист современности Эл Ди Меола (США), самый титулованный отечественный гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко и ведущий польский блюз-рок гитарист, организатор и идейный вдохновитель гитарного рекорда Гиннесса Лешек Чихоньский.

В фестивале примут участие музыканты из 14 стран: России, СНГ, Европы и Америки, среди них: дуэт Игорь и Иван Шошины (Беларусь), Павел Кухта (Беларусь), Дмитрий Илларионов (Молдавия), «Мирзоян-квартет» (Армения), Алексей Агибалов (Киргизия), Эдуардо Иcаак (Аргентина), Карлос Пиньяна (Испания), Борис Андрианов (Россия) и другие.

Фестиваль «Мир гитары» – уникальное явление в культурной жизни России и один из крупнейших гитарных фестивалей СНГ и Европе. Включен в национальный календарь событий страны. В этом году фестиваль будет посвящен памяти Ларри Кориэлла, который должен был выступить на открытии, но, к величайшему сожалению, ушел из жизни в феврале 2017 года.

Фестиваль проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств.

Подробное расписание на сайте фестиваля.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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