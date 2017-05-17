{ 17 мая 2017 }

«Париж подождёт»: Франция по-голливудски

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  

Париж подождёт

Как только Дайан Лэйн садится в машину француза-обольстителя, от экрана становится невозможно отлипнуть. Исторические здания, лавандовые поля, улитки, светло-яркие тона и игривая музыка создают прекрасную для зрителя атмосферу и вызывают лёгкую зависть по отношению к вечно весёлым героям, которым море по колено. Вот уж где действительно царят гармония, счастье и благополучие! Париж действительно подождёт, лучше давайте насладимся вином и видом на море – фильм делает Францию максимально желанной для посещения.

…И на этом художественные преимущества картины заканчиваются. Если исключить из анализа все французские достопримечательности, для восприятия не останется ровным счётом ничего. Вся французская культура подаётся в «Париже» как подспорье для развития главной героини – но парадокс заключается в том, что фон запоминается и раскрывается гораздо лучше, чем передний план. Как только из кадра исчезает последний парижский монумент, пропадает желание возвращаться во вселенную фильма – создателям больше попросту нечего рассказать.

Потенциально глубоко личностная и достаточно трагичная история женщины, живущей в несчастливом браке, оборачивается недоумением со стороны зрителя, когда осознаёшь – у неё же всё есть! Героиня Дайан Лэйн попросту не производит впечатления той, кому нужно сопереживать, когда с аппетитом поедает изысканные французские деликатесы, а настоящие эмоции проявляет едва ли пару раз за фильм. Все беды кажутся надуманными и мелочными, когда видишь царящую вокруг беззаботность, и несмотря на то, что тебе в лоб говорят о проблемах, их просто не видно.

Ну и саму Францию показывают в фильме максимально схематично и однобоко – одним словом, по-голливудски. Нет места таким мелочам, как обман и верность, нет места французскому колориту – есть набившие оскомину стереотипы о французской романтике и открытые в любое время дороги. По сути, основной мотив фильма таков: Франция раскроется для тебя с положительной стороны – если есть деньги, конечно. Для большинства турне фильма «Париж подождёт» так и останется недостижимым и нереализуемым вылизанным до блеска идеалом, словно телезвезда с обложек глянцевых журналов.

Картине «Париж подождёт» неправильно подобрали демонстрационную площадку. Фильм следовало крутить либо на посвящённом путешествиям телеканале, либо в офисе туристической компании – поскольку он ощущается дорогим полуторачасовым рекламным роликом Франции, снятым по заказу Голливуда. Кажется, что сам фильм – лишь предлог для съёмочной группы прокатиться по экзотическим местам и отдохнуть. Камера, мотор, сюжет – это подождёт.

Париж подождёт Постер

Даниил Голубев

Не пароход, но человек. Учится на факультете журналистики РГГУ, любит кинематограф и хочет привить эту любовь зрителю. Считает, что любой фильм — нечто большее, чем «нравится» и «не нравится».

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