Кроссовки родились, умерли – и вернулись.

В восьмидесятые годы двадцатого века, когда я был мальчиком, их носили все.

Кроссовки были таким же свойством времени, как надпись “Рок в СССР” с серпом и молотом, роман “Анжелика – маркиза ангелов”, выставленный на продажу с деревянного ящика на кооперативном рынке, вареные джинсы и статья Юрия Черниченко о том, что колхозы – зло, а фермеры – добро.

А потом они кончились.

И были долгие двадцать лет, когда хождение в кроссовках за пределами стадионов и тому подобных заведений могло быть только мелким бандитским китчем.

Надел кроссы, взял семки, сел на корты, решил вопрос.

И казалось, что так будет всегда.

Но что-то странное началось в самом начале десятых.

Возникли новые люди в кроссовках.

Неприятные люди – вялые мальчики и тощие девочки инфантильного вида – они меня и так раздражали, а тут еще выкопали из ада этот адидас.

Но прошло еще несколько кусков времени – и кроссовки сделались всеобщей модой.

Выходишь на улицу и сразу видишь, что каждый, в ком есть хоть малейшая претензия на современный и, как бы это потошнотворнее выразиться, актуальный лук, – их обязательно носит.

И мне это нравится.

Я вижу в этом странную, смутную надежду.

Дело в том, что человек – он ведь тоже похож на кроссовки.

Он бывает молод, удачлив, любим, богат, счастлив, а потом что-то случается – и все это рассыпается и пропадает, словно бы и не было ничего.

Остается одна правда жизни, которая, сплевывая и садясь на корты, говорит ему:

- Семки взял? Давай, брат, решай вопрос.

А он, может быть, и не хочет.

Он, может быть, хочет каким-то немыслимым образом вернуть тот момент, когда в его жизни вместо плевков и вопросов – были удача, любовь, рок в СССР, фермеры вместо колхозов, веселый ветреный день.

И он говорит:

- Господи, я тоже хочу как кроссовки.

- Сделай меня снова счастливым и нужным. Как тогда, на том ветру.

- Надень меня.

- Оживи меня.

- Верни меня.