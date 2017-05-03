Сумасшедший размах

Я писал об этом многажды, но значительность высказывания допускает, а то и предполагает многократное повторение: хорошая поп-музыка в том числе возвышает подлую, низменную жизнь.

Ф. Б. Киркоров поет не для аутсайдеров, не для одержимых, не для праведников, не для оступившихся, не для двужильных, не для слабосильных, не для педантов, не для мутантов – он поет для ВСЕХ, включая меня, с некоторых пор им не привечаемого; он помогает всем справляться со своей жизнью, а через помощь всем помогает себе.

Его шоу – реформаторские, я встречал и встречаю людей, которые даже его представления полагают ни больше, ни меньше школой перевоспитания.

Он «ворошит кочергою низкую реальность», и он всегда – и в те баснословные времена, когда мы дружили – яростно доказывал, что только лиходеи и межеумки могут утверждать, что наша публика, изъеденная не просто непростыми, но невыносимыми для многих временами, лишена духовных запросов.

Он расцветает, говоря о публике.

Киркоров сам говорил, что начал жить на всю железку, как подобает, руководствуясь отчетливыми представлениями обо всем на свете, начиная с самоуважения, после сорока.

«Вы мечтаете о башне, что пронзит облака, но ей необходим фундамент смирения».

Я смотрел все его бенефисы юбилейные и отчетливо сознавал, до какой наисильнейшей степени скучаю по нашим разговорам, половина из которых как раз была посвящена тому, как бежать эту марафонскую дистанцию, особенно когда механизм эмоционального сопереживания у тебя не просто не отключен, а работает на полную мощность.

“Имеющий в руках цветы

Плохого совершить

Не может”:

вот под какой эгидой разразилась его юбиляция (если кто не в курсе, ФК обожает японскую поэзию).

В 50 он работает, как я и Спилберг (у которого, только что прочел, 34 проекта в разработке), его жизнь – «мясорубка амфетаминового монтажа», с которой как раз может справиться только тот, кто умеет справляться с жизнью.

Он – умеет.

В Киркорове хорошо то, что было бы неприемлемо в других, да никто другой бы этот груз не осилил, – претензия.

Покуда остальные заняты тем, что с упоением придают двухкопеечным мыслям сумасшедший размах, он стал меньше говорить, но упоенно придает сумасшедший размах своим шоу, как будто положив буйством красок и мелодий помочь мировому разуму.

Он четко знает, зачем все это – затем, чтобы люди не чувствовали себя брошенными в мире, где все страдают синдромом покинутости.

В 50 он Идол, но требует, чтобы его так не обзывали, Король звучит лучше, солиднее.

Я живу в другом королевстве, но за его подданных рад и спокоен: ФК их не бросит.