{ 1 мая 2017 }

Седьмой Ahmad Tea Music Festival

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Richard Ashcroft

24 июня в Москве состоится седьмой фестиваль британской музыки – Ahmad Tea Music Festival. Для московских меломанов фестиваль стал традиционным, но невероятно долгожданным и ожидаемым событием. В этом году фестиваль также будет организован на площадке московского парка искусств МУЗЕОН.

Пока любители и поклонники альтернативного творчества PJ Harvey, пребывают под впечатлением ее грандиозного и ошеломляющего, во всех смыслах, выступления на 6-ом Фестивале британской музыки, озарявшееся вспышками молний и грозовыми раскатами, организаторы очередного 7-го Ahmad Tea Music Festival успели подготовить новый потрясающий сюрприз для фанатов британской музыки.

В этот раз хедлайнером фестиваля станет британский музыкант Ричард Эшкрофт, вокалист и создатель The Verve (1990), в стиле «брит-поп», автор песен «Bitter Sweet Symphony», «The Drugs Don’t Work». С 2000 года певец фокусировался на сольной карьере, а в 2010 году основал коллектив RPA & The United Nations of Sound. Следующий альбом поклонники музыканта увидели только весной 2016 года. «These People» – это четвертый сольный альбомом Ричарда Эшкрофта, который попал в список лучших релизов 2016 года по версии iTunes. Классическое рок-звучание, нехитрая философия пабов в текстах и томный узнаваемый голос – таким предстанет Ричард Эшкрофт впервые перед российскими зрителями на площадке 7-го Ahmad Tea Music Festival.

Еще одна прекрасная новость фестиваля – выступление рок-музыкантов из Уэльса – Catfish and the Bottlemen. Британская рок-группа Catfish and the Bottlemen родилась в 2007 году, и теперь взрывает чарты по обе стороны Атлантики. Зимой 2017 г. первый альбом ’The Balcony’, написанный фронтменом Ваном МакКаном получил статус платинового в Великобритании. Их плотный мелодичный гитарный саунд вбирает нью вейв, гэридж, инди и гранж. Лучшие дебютанты 2014 по версии BBC Music Awards, трехкратные номинанты NME awards. Catfish and the Bottlemen стали обладателями премии Brit Awards 2016 года в номинации «Лучшая новая группа», которая подтверждает их неиссякаемый творческий потенциал.

Catfish 2016 JF1 9905 Jill Furmonovsky

Фестиваль британской музыки Ahmad Tea Music Festival проводится в Москве с 2011 года. Миссия фестиваля быть мостом между британской и русской музыкальной культурой. Поддержка значимых культурных инициатив является многолетней маркетинговой политикой бренда в России. За шесть лет фестиваль стал частью культурного ландшафта столицы, а на его сцене выступили: PJ Harvey, The Libertines, Hot Chip, Elbow, Antony and the Johnsons, Alt-J, Django Django, The Maccabees, Bombay Bicycle Club, I Am Kloot, Peace, Erland and The Carnival, Fanfarlo, Palma Violets, Citizens!, Maxïmo Park, Klaxons.

Бренд Ahmad Tea основан в 1986 году в английском графстве Гемпшир представителями династии дегустаторов чая. В основе философии бизнеса компании Ahmad Tea Ltd. — бескомпромиссный подход к качеству чая. Поддержка культурных проектов, в том числе ATMF, много лет является осознанной политикой бренда в России.

Анастасия Миронова


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