{ 30 апреля 2017 }

Я понимаю, что способ ведения войны советскими генералами был далек от совершенства…

Рубрики: [Фейсбук]  

Я понимаю, что способ ведения войны советскими генералами был далек от совершенства, что погибло масса народа, что Польшу с Финляндией обидели, что некоторые народы прекрасно жили бы под немцами, а СССР вероломно их освободил, что заслоны НКВД и прочие ужасные вещи, о которых так можно говорить от некоторых кругах высшего общества.
Но при всем этом, все эти неприятности нивилирует то, что большинство членов этого высшего общества так и не стали кожаными портфелями и хозяйственным мылом. Хотя мне кажется, что некоторые в виде мыла могли бы принести куда больше пользы. На всякий случай, уточню, что это гротеск, конечно.

Александр Гутин


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