Я понимаю, что способ ведения войны советскими генералами был далек от совершенства…

День Победы – он, наверное, у каждого свой, как и победа. Та, великая Победа, была одновременно и “одной на всех”, и личной победой каждого. Свой победа была и есть у маршалов и рядовых, жен, вдов и невест, так [Читать...]

ЖИЗНЬ НЕ ПУСТА И НЕ СЛУЧАЙНА КАЙ МЕТОВ. НОВЫЙ АЛЬБОМ. НОВОЕ КИНО. СТАРЫЕ ЦЕННОСТИ Продолжаю нещадную схватку кое с кем за самые примитивные, с точки зрения оглашенного безвременья, эмоции. Сегодняшний мой аргумент зовется КАЙ МЕТОВ. Этот субтильный организм [Читать...]

ГДЕ У НЕЕ ДОМ? – В Болгарии у меня есть даже два дома — один на побережье, другой в горах. Там я действительно отдыхаю, набираюсь сил. Отправляюсь туда при первой же возможности. Но дом также есть и в Киеве, и в Москве. В Украине живут моя мамочка и дочь Ева — самые дорогие [Читать...]

“ВЕРУ В БУДУЩЕЕ НАРОДЫ НАЙДУТ В ВЕЛИЧИИ СВОЕГО ПРОШЛОГО”. Фрагмент надписи на стене Музея антропологии и истории в Мехико. 1 Как быстротечно время… На исходе уже XX век, наступает конец второго тысячелетия нашей эры. Вроде бы, можно подвести [Читать...]