Чья была победа?

Давно будоражит сердца мнение о том, чья это была Победа? Некоторые бьют себя в грудь, заявляя о том, что американцев и англичан рядом не стояло. Некоторые наоборот, пытаются приравнять роли Советского Союза и союзников.

Вопрос сложный.

Да, без помощи США и Англии было бы трудно. Патрули северных конвоев осуществляли англичане, зачастую погибая от “рук” немецких подлодок и авиации. Да, все помнят героическую высадку американцев в Нормандии.

Да, помощь техникой, оружием, боеприпасами, продуктами, одеждой неоценима. Даже Монголия участвовала в Победе. Вы же помните фотографии, где наши солдаты одеты в короткие полушубки? Так вот, их поставляли монголы.

И американцы, и англичане, безусловно внесли вклад в общую Победу.

Когда кто-то начинает голосить о том, что американцы открыли второй фронт “слишком поздно”, то я лишь удивляюсь. А они должны были вообще открывать фронт? Война шла в Европе, Америка в это время прекрасно себя чувствовала, ее никто не бомбил, и вместе с ней не вступили в войну и Гондурас, и Индия с Мадагаскаром. Более того, они и потом не открыли никакого фронта. Почему эти страны никто не обвиняет в предательстве общих интересов?

Аргентина, Бразилия, Чили, Уругвай открыто принимали бежавших от Нюрнберга нацистских преступников, и ничего, никто не клеймит эти страны позором.

Америка, как и положено нормальной стране действовала с позиции собственной выгоды и интересов собственного народа. Это нам зачастую пытаются ввинтить в мозг мысль о том, что Россия всегда воюет бескорыстно и только из духовных интересов.

Я не уверен, будь война на территории Америки, что СССР вписался бы в неё вообще.

Но речь не об этом.

Речь о том, что Америка если что, засветилась и в сотрудничестве с Германией незадолго до войны и во время войны.

«Стандарт ойл» регулярно снабжала гитлеровскую армию различным топливом, а в промышленность поставляла синтетический каучук и различного рода сырье. Так что самолеты «люфтваффе», которые бомбили мирные города Советского Союза, Великобритании, убивали британских и американских солдат, получали бензин, созданный американской корпорацией.

Практически до окончания войны, имея специальное разрешение на торговлю с Германией, Италией, Японией, вела свой бизнес американская «ИТТ». Не остановил производство во Франции после немецкой оккупации автомобильный концерн «Форд». Особое покровительство деятельности концерна в Европе оказывал лично Герман Геринг, который возглавлял промышленный концерн «Рейхсверк Герман Геринг». Даже далекая от военных поставок компания «Кока кола» наладила в Германии производство напитка «Фанта».

“Опель” ничего не производил кроме военной продукции, а владела им “Дженерал Моторс”.

Но это бизнес, ничего личного. Хотя и вопросов вызывает много.

Вот и я не могу поставить знак равенства в значении Советского Союза и союзников в ролях, которые они сыграли для достижения Победы.

Это как в операции. Хирург делает пересадку сердца, а медсестра подает зажимы и скальпели. Да, участие обоих в спасении больного неоценимо, но сердце пересадил именно хирург.

Война для СССР была не просто военная операция. Я родом с Брянщины, там из каждого дома уходил в леса мужчины, женщины, дети. Не солдаты и матросы регулярной армии, а обычные бывшие учителя и рабочие, трактористы и ткачихи. И воевали, показывая чудеса героизма, погибали не меньше, чем боевые офицеры и рядовые.

Это была война на территории нашего дома, с голодом, холодом, разрухой, бомбежкой, миллионами смертей и искалеченных судеб. В песне про “Священную и народную войну” нет ни йоты пафоса. Потому что это была священная и народная война.

И не будь Сталинграда и последующего наступления советских войск, прагматичная Америка может быть и не открыла никакого второго фронта.

Нет, я испытываю чувство огромной благодарности к американцам и англичанам, но поставить знак равенства в Победе с советским народом, я не могу. Не получается.

И ничего не говорите про французов.

Не зря немецкий фельмаршал Кейтель, когда узнал, что в список победителей была включена и Франция, удивленно спросил:- Как? И эти тоже нас победили?