Послушаешь некоторых людей и думаешь, что скоро нам извиняться придется за День Победы. Простите, пожалуйста, что наши дедушки Гитлера победили. Простите, что военноначальники солдат на смерть вели. Просто тогда на войне частенько убивали, а вас, чтобы подсказать, как более лучше фашистов громить, ещё не было.
Это вы сегодня историю лучше знаете из очень достоверных источников. Газета СПИДинфо и в интернетиках зря не напишут.
А раньше люди не знали ничего такого секретного, и шли в бой на смерть, как дураки. Спасибо вам, что хоть сейчас глаза открыли.
Извините моего дедушку если можете. Он же не знал, что спасать вас вовсе не нужно. Знал бы, наверняка не стал бы блокаду ленинградскую прорывать, и другим бы не разрешил, чтобы вас не обидеть.
Извините, будьте добры. И за то, что по русски прощения прошу. Надо бы на немецком. Эх, пр#€бал я возможность зигануть. Ну, да чего уж там. Я вам потом Хорста Весселя спою.
День Победы
Послушаешь некоторых людей и думаешь, что скоро нам извиняться придется за День Победы. Простите, пожалуйста, что наши дедушки Гитлера победили. Простите, что военноначальники солдат на смерть вели. Просто тогда на войне частенько убивали, а вас, чтобы подсказать, как более лучше фашистов громить, ещё не было.
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