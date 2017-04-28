Завтра народ Калмыкии изберет своего первого президента. “Калмыкии нужен хан. Так пусть он придет к своему народу демократическим путем”, – шутит (?) Кирсан Николаевич Илюмжинов, молодой (на этой неделе исполнилось 31) миллиардер, банкир, депутат, шахматист, коллекционер драгоценностей. Вместо [Читать...]

День Победы – он, наверное, у каждого свой, как и победа. Та, великая Победа, была одновременно и “одной на всех”, и личной победой каждого. Свой победа была и есть у маршалов и рядовых, жен, вдов и невест, так [Читать...]

Съемки программы «Достояние республики» состоялись в телецентре «Останкино» 17 сентября 2013 года. Выпуск был посвящен Давиду Тухманову, рассказать о котором пришли друзья и коллеги: Олег Митяев, Михаил Ножкин, Юрий Энтин, Юрий Ряшенцев, Диана Берлин, Андерй Максимов, Михаил Плоткин, [Читать...]

Великий праздник с горьким привкусом В мае 1945 года никому и в дурном сне не могло присниться, что Россия встретит пятидесятилетие Великой Победы в мучительных поисках своего места в мире. Трудно для нас сегодня, по прошествии десяти лет [Читать...]

Выпускник Высших режиссерских курсов Алексей Зернов так и не приступил к съемкам фильма по собственному сценарию “День победы”). Напомним, что еще летом 1995 года его сценарий был одобрен Экспертным жюри Роскомкино, и картине было обещано полное государственное финансирование. [Читать...]