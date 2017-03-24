{ 24 марта 2017 }

Чик Кориа в единственном концерте в России

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
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Чик Кориа  

Легендарный пианист Чик Кориа даст уникальный концерт в сопровождении блистательных музыкантов басиста-виртуоза Эдди Гомеса и мощного ударника Брайана Блейда.

Организаторы концерта – компания «Рам Мьюзик» отмечают, что Чик Кориа со своим Трио выступит с единственным концертом в России 15-го мая, в Концертном Зале им. П.И. Чайковского в Москве. С ним на сцену выйдут маэстро баса Эдди Гомес и Брайан Блэйд, один из наиболее востребованных барабанщиков мира.

22-кратный обладатель Грэмми, признанный Джазовый Маэстро (NEA) и член Зала Славы журнала Downbeat, Кориа многие годы входит в число гениальных мастеров формата фортепианного трио, еще со времен его прорывного альбома 1968 года Now He Sings, Now He Sobs. В 2013 он стал обладателем двух Грэмми за высоко оцененный альбом Trilogy, который был записан в трио с Брайаном Блэйдом и Кристианом МакБрайдом.

Музыкальное партнерство Кориа и Гомеса началось более полувека назад, когда они встретились в школе искусств Джуллиард в 1959. «Он был одним из первых, с кем я познакомился, когда приехал в Нью-Йорк после старшей школы», говорит Кориа. «Думаю, он посещал Джуллиард. Мы джеммили. С тех самых пор, мы и стали партнерами в музыке». Гомес, который долгое время был творческой силой в трио Билла Эванса, сыграл важнейшую роль на переломном в творчестве Кориа альбоме 1981 года Three Quartets. Кориа и Гомес установили между собой уникальную связь, создавая великолепный джазовый альянс контрабаса и пианино, богатый ритмически и бесконечно новаторский в мелодике.

Блейд впервые присоединился к Кориа на сцене в 2011 году, выступая барабанщиком в Five Peace Band, совместном проекте Чика Кориа и Джона МакЛафлина. Удивительное одухотворение, с которым создает и играет Чик, находит свое отражение в звучании ударных Блейда. Его ритмика пронизывает самые деликатные и тонкие моменты, а затем нарастает с невероятной силой в сбивающем с ног соло. Блейд играл с Чиком на его альбоме 2013 года, взявшем две Грэмми, Trilogy. Блейд принимал активное участие в записях Джони Митчелл, Боба Дилана и Джошуа Редмэна.

Чик Кориа – автор гениальных мелодий современности, которые стали классическими джазовыми стандартами, таких как «Spain», «Windows», «La Fiesta». Его имя внесено в список самых выдающихся джазовых музыкантов всех времен.

A3 A4 Corea

Билеты на концерт доступны в кассах Концертного Зала Чайковского. Для покупки через интернет, посетите эту официальную страницу концерта.

Нелли БЕГАНОВА.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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