{ 22 марта 2017 }

Жизнь ради лайков

Рубрики: [Мнение]  [Спорт]  
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Филипп Старк высказался про наших: «Русские склонны к драме, страстям и гламуру. Мне они нравятся!».

Мне, умеренно драматичному, неумеренно страстному и ни разу не гламурному, сам-то Старк не нравится, мне кажется он напыщенным индюком, который, как какой-нибудь Славой Жижек, кажется себе очень умным.

Но тут он пустельга прав, это может подтвердить футболист Д. Тарасов, задавший лататы от Ольги Бузовой из-за ее вышеозначенных склонностей, из слабостей обернувшихся девиациями, флуктуациями ума и погибельными фетишами.

(Я сейчас пишу не о Тарасове, а то ведь все знают, как сильно я «люблю» наших футболистов, я б, среди прочего, вопросил: что ж ты, братец, не знал, КОГО приглашаешь в благоверные?).

Тарасов пишет вчерашней зазнобе: я не могу, как Вы, Ольга Игоревна, жить за-ради лайков.

Даром что еще совсем недавно с таким удовольствием это делал, что я стал подозревать его, касатика, в распаде сознания, в том, что он мутировал в салтыковощедринского Никанора Затрапезного, «но, впрочем, песня не о нем, а о любви».

Если смотреть на ситуацию стереоскопично, Тарасов подарил нам всем печальное, но с прагматической точки зрения шикарное резюме (читай: кредо): «жить ради лайков».

Для участников и наблюдателей эпического и вулканического противостояния Бузова-Самбурская (спорят, кто бездарнее) цивилизация начинается с лайков и ими же заканчивается; мир в их глазах, следственно, в глазах дианшурыгиных, сугубо дихроматический.

Сокрушительная компетентная по части ерничества, фиглярства, сарказма и сардонизма банда «Дискотека Авария» записала на эту тему блестящую пьеску «Лайкни меня», но ведь проблему она не решает, оттеняет разве.

Бузова, Самбурская, дети, Лоза, М. Фадеев живут под лозунгом: «Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах», но это полбеды, кто постарше – мнит себя моральным авторитетом, на поверку являясь брокколи замороженной, скумбрией хладного копчения. Они хотят иметь столько же подписчиков, сколько есть у Селены Гомас (согласно считая ее бездарью) и попы, как у Кардашьян, и мускулы, как у Дэниэла Крейга, и деньги, как у Роналду.

Они все вопросы на свете считают вопросами семантическими, особенно вопрос про цену успеха.

Лайкните, что ли, эту заметку.

Отар Кушанашвили


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