{ 17 марта 2017 }

Правда

Рубрики: [Фейсбук]  

Правда – это знание. Знание может быть сложным, часто противоречивым. Так и правда. Когда кто-то требует от тебя правды, он хочет простого и ясного ответа. Но в простоте и ясности, как правило, нет правды. Когда вы требуете от журналиста правды, вы требуете лжи. Именно ложь часто бывает простой и ясной. Без нюансов и противоречий.

Жить во лжи всегда проще. Человечество живет во лжи постоянно. И – ничего! Если бы оно жило в правде, то быстро бы вымерло от тоски. Правда всегда неприятна, сложна и некомфортна.

Андрей Добров


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