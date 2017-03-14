Разумный человек никогда не согласится добровольно переехать из Воронежа или Одессы в Москву. А если и согласится – то только тразитом до Майями.

Южанину здесь плохо. У него портится кожа и характер. Он поёт ночами тоскливые песни про черешневый садочек и ищет свою Сулико по всем стриптиз-клубам.

Южный человек, даже имея московскую прописку, часто ездит на историческую родину или в Италию, просто чтобы не сдохнуть от авитаминоза. Ему нужен глоток солнца и ласковое прикосновение теплого моря.

То есть, он является предателем просто по своему генотипу и должность выше начальника ЖЭКа ему доверять нельзя.

Жизнь в обеих русских столицах на южан действует разрушительно. Гоголь – остался девственником и тронулся головой, Сталин – устроил голодомор, Хрущев едва не начал Мировую войну.

Для сохранения мира и покоя в богохранимой стране нашей, я бы настаивал на территориальном цензе для государственных чиновников. Если ты меря, мокша и чудь, вырос в Мурманске или Перми – можешь избираться в депутаты и становиться министром. Потому что, легкая заторможенность – это твоё естественное состояние, дух твой пребывает в мире и ты умеешь радоваться даже короткому полярному лету.

А вот от людей южных – одно беспокойство, шум и бардак. Они вечно впадают в депрессию, от того, что в декабре всего 1 солнечный день, а в марте – целых 4.

Потому, они устраивают всякое беспокойство добрым северным русским людям и понуждают их к участию во всяких митингах и даже революциях.