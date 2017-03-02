C Лидией Борисовной Либединской я не общался никогда.

Как-то на пляже писательского Дома творчества в Пицунде меня представила ей Елена Матвеевна Николаевская, но в это время мимо пробегала юная и прелестная Наташа – жена лауреата Ленинской премии ( «Баллада о солдате»,»Белое солнце пустыни»), кинодраматурга Валентина Ежова, и мне сразу стало остро , щемяще и не до двух уважаемых матрон советской литературы.

Сейчас в воспоминаниях о Лидии Борисовне наткнулся на мемуар известной поэтессы, до сих пор мило поющей под гитару свои милые стихи.

Та вспоминает, как Либединская в дружеском застолье возмущалась , что Чаушеску и его жене перед расстрелом меряли давление.

Либединская не понимала этого иезуитства.

Один из застольных остроумцев ответил:

- Проверяли: выдержат ли расстрел?..

Все рассмеялись, а Виктор Шендерович, по словам мемуаристки, вообще хохотал, как безумный.

И заявил, что завтра едет выступать в Тверь и обязательно там опробует эту шутку…

К сведению тех, кто не в теме: Лидия Борисовна Либединская – внучатая племянница Льва Толстого.

А Шендерович – такой Шендерович