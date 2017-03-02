Пермский миллиардер Рыболовлев купил картин на 1 миллиард долларов и теперь продал их с убытком в 220 миллионов. А все это потому, что человек должен помнить кто он есть.

Вот, ежели ты родился в Ясенево, пил в 10 лет “Жигулевское” с пацанами у гаражей и полагал “девятку” образцом промышленного дизайна, оставайся собой…

Не нужно тебе нажираться милизимным шампанским, не стоит устраивать в своем 3000-метровом доме приемы с театральными режиссерами и акционистами в стрингах. Получится из этого лишь безобразие и содомия со смертоубийством.

Не разрушай свой внутренний мир, не насилуй естество.

Живи в России, ходи с нормальными мужиками в сауну, пой с ними “Кольщика” в караоке. Заведи нормальную добрую бабу с дипломом костромского техникума, а не алчную волчицу из ГИТИСа. Трать деньги на часы и бриллианты, покупай ростовские черноземы и майонезные заводы.

И тогда, может быть, ты проживешь счастливую жизнь и умрешь в парилке от апоплексического удара.

А если ты будешь как пермский миллиардер Рыболовлев жить в Монако и вкладываться в картины Гогена и Ван Гога – тебя всенепременно обманут жулики. Они будут потешаться над тобой, русской деревенщиной и у тебя от обиды откроется язва. Потому что, тут – Европа и здесь ты просто богатое тупое говно.

Это в Перми в 1995 году ты бы этих артдилеров закопал в горячий асфальт и тебе бы немного полегчало, а тут – никак. Законность и порядок мать его ети. Велодоржки и толерантность.