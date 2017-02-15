Считая, что поэзия должна быть глуповата, Пушкин вовсе не настаивал, чтобы сами поэты являлись идиотами

Тот, кто элегически запел с экрана про “Женскую любовь”, начал бурно-фундаментальное вхождение в русскую музыкальную жизнь. С подачи Евгения Фридлянда Даже недолгое наблюдение за сценой позволяет сделать вывод такого свойства: есть певцы, что давят фасон, а есть – [Читать...]

Комментируя новый закон – этой записью я не оправдываю гомосексуалистов, потому что эти субчики и без моих оправданий прорвутся куда угодно. Но я категорически против, чтобы им разрешали усыновлять детей. У ребенка должна быть полноценная семья – с [Читать...]

Иные наркоцентры предлагают едва ли не десяток антиалкогольных методик, ставя “неподкованных” в вопросах наркологии людей перед непростым выбором и как бы перекладывая на них самих ответственность за этот выбор. А вот в объединении дипломированных наркологов при специализированном государственном [Читать...]

Работа нашего съезда показала, что в этом зале собрались патриоты-единомышленники, люди, по-настоящему болеющие за Отечество, его безопасность, решительно выступающие против развала оборонного комплекса, наших Вооруженных сил. Мы прекрасно понимаем, что решение основных оборонных проблем невозможно без решения главной [Читать...]

В предыдущем номере газеты было опубликовано интервью с президентом Фонда “Реформа” Мартином Шаккумом – “Малые предприятия – дело государственное”. Мартин Шаккум подробно проанализировал опыт программ Фонда по созданию новых рабочих мест. Сегодня мы публикуем комментарий специалиста по проблеме [Читать...]