Считая, что поэзия должна быть глуповата, Пушкин вовсе не настаивал, чтобы сами поэты всенепременно являлись клиническими идиотами.
И если бы Солнце русской поэзии сподобилось предугадать, что модно пишущая вторичные стихи барышня Полозкова публично пообещает на радостях откупорить шампанского бутылку, когда писателю Прилепину отстрелят голову, то закатилось бы это Солнце от шока и ужаса куда подальше допреж дантесовского выстрела.
А уважаемым членам жюри World Press Photo, признавшим лучшей работой фото убийцы посла России в Турции, головы, кажется, точно давно острелили, иначе бы они не стали своим решением фактически пропагандировать международный терроризм.
Наблюдая вышеизложенное, уже не испытываешь ни-че-го.
А когда не испытываешь уже ничего, но физически еще жив – это очень опасно и для себя, и для мира.
Считая, что поэзия должна быть глуповата, Пушкин вовсе не настаивал, чтобы сами поэты являлись идиотами
Считая, что поэзия должна быть глуповата, Пушкин вовсе не настаивал, чтобы сами поэты всенепременно являлись клиническими идиотами.
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