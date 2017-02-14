Все наши дискуссии носят сугубо эстетический характер…

О ЗАКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ «РОК НАД ВОЛГОЙ» – Нет. Я об этом не слышал. Жалко. Хороший был фестиваль. Мои соболезнования. На мой взгляд, это был лучший фестиваль, на территории России это уж точно. И по организации, и по составу. [Читать...]

Самая печальное свойство нашего национального характера – в том, что касается политики, – это механическая лояльность власти. Этот бесконечный одобрямс по любому поводу, постоянные поиски резонов и оправданий тому, что начальство решило пять минут назад – хотя еще [Читать...]

Оказывается, и коробка из-под утюга может вместить 100 тыс. долл. Деньги, аккуратно упакованные в ней, предназначались бывшему губернатору Тульской области Николаю Севрюгину. Получается, что, как в “законченном” деле о 500 тыс. долл. США, что были обнаружены в Белом [Читать...]

В разных дискуссиях всегда вызывает печаль тот факт, что многие люди говорят то, что они говорят, не потому, что в самом деле так думают, так чувствуют, а по каким-то совершенно другим, далеким от сюжета дискуссии, причинам. Выступает, например, [Читать...]