{ 14 февраля 2017 }

Все наши дискуссии носят сугубо эстетический характер

Рубрики: [Фейсбук]  

Все наши дискуссии носят сугубо эстетический характер…
Мне, например, нравится не просто все военное, а военное с красными звездами, с двуглавыми орлами и шевронами с мертвой головой.
А вот тризубы и волчьи крюки – мне не нравятся.
Мое эстетическое чувство настолько обострено, что я полагаю совершенно закономерным стрелять по обладателям этой символики из “градов” и тяжелых пулемётов “утёс”.
Мне нравятся кресты на Исакиевском соборе, Храм Христа Спасителя и золотые облачения священников, выходящих за литургией из царских врат.
А вот неопрятные люди в пиджаках, засыпанных перхотью, которые шипят “эрпэцэ”, только для того, чтобы лишний раз не оскоромиться упоминанием слов Русская Церковь, мне не нравятся.
Они не нравятся мне так сильно, что я вряд ли смог бы вести с ними цивилизованную дискуссию дольше пары минут…
Я люблю русский язык, я люблю русский пейзаж, мне нравится русская жизнь во всем ее неустройстве. Из всего этого и ещё многого другого состоит мой личный Русский мир.
Я уверен, что красота этого мира достойна того, чтобы отстаивать его и с оружием в руках.
Поэтому я солидарен с эстетикой писателя Прилепина. И мне с детства нравились Хэмингуэй и Аркадий Гайдар…

Сергей Ключенков


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