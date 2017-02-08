{ 8 февраля 2017 }

Жизнь справедлива

Рубрики: [Фейсбук]  

У меня была университетская подруга. Хорошая девчонка. Забеременела от одного дядьки, старше ее, не женатого. Он сказал: “Делай аборт”. Она сказала: “Не буду”. Время было тяжелое, конец 90-х, некоторые на нее смотрели, как на идиотку, осуждали, типа сумасшедшая, мать-одиночка.
Я не осуждала, тем более вскоре после нее забеременела тоже. Тогда у меня был муж, ситуация не была столь критической. Все (кто понимал) , также поддерживали ее. Кто чем мог.
Она никогда не унижалась и не просила ничего у биологического ” отца” . Жила трудно, но жила.
Родился парень. Просто замечательный. Сейчас смотрю его фотки (ему уж скоро 18) и любуюсь. Просто удивительное сочетание генов (он похож и на нее, и на этого мужика, у которого типа благородное лицо).
Типа. Потому что подлецы не могут быть благородными. В моем понимании.
Он никогда не видел сына и не помогал ему.
Мне не надо говорить, что “это был ее выбор”, “хотела обрюхатить” итп. Я знаю ситуацию изнутри, и уверяю: никогда и ничего она у него не просила. Вообще. И даже не ждала ничего, потому что как трус он “ушел ниже радара”, узнав, что аборта не будет.
Меня никогда не интересовала жизнь этого “существа”, но тут что-то всплыло в голове, нашла его на фейсбуке. Старый, явно больной и никому, по всей видимости, не нужный.
А она молода, хороша собой, у нее прекрасный сын и, как я понимаю, новый муж.
Жизнь справедлива.
Прилетает всем!

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

Похожие посты:


  1. ЖИЗНЬ, НЕ УКРАШЕННАЯ ИНТРИГОЙ, – ВОВСЕ И НЕ ЖИЗНЬ. ИНТРИГА МОЕЙ ЖИЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ АНДРЕЙ, ПАРДОН, ВУЛЬФ

    2. ЖИЗНЬ, НЕ УКРАШЕННАЯ ИНТРИГОЙ, – ВОВСЕ И НЕ ЖИЗНЬ. ИНТРИГА МОЕЙ ЖИЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ АНДРЕЙ, ПАРДОН, ВУЛЬФ

    С такими заносчиво-умными мазуриками, коих олицетворяет Вульф, жизнь никогда не войдет в колею, расстаньтесь с иллюзиями в момент несторожкого знакомства: Вульф выжмет из вас соки, высосет всю кровушку, достанет причитаниями о нежелании неразумного человечества послушаться его, вульфовских, светозарных [Читать...]


  2. Первые больше не ищут способа сделать жизнь лучше для вторых

    3. Первые больше не ищут способа сделать жизнь лучше для вторых

    С некоторых пор я не поддерживаю – и, вероятно, уже никогда не буду поддерживать – протесты и выступления молодых, активных, смелых, красивых, успешных, умных, модных, нарядных, “позитивных”, “открыто мыслящих”, красноречивых людей – против людей косных, глупых, старых, трусливых, [Читать...]


  3. Жизнь в адате

    4. Жизнь в адате

    Интересная история про то, как Сергей Капков запретил Кириллу Серебренникову встречу с Пусси Р. Интересная она потому, что показывает, до какой степени силен бюрократический “адат”, то есть набор невидимых и неформальных аппаратных практик. Причем силен даже в тех [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««
»»»

﻿