У меня была университетская подруга. Хорошая девчонка. Забеременела от одного дядьки, старше ее, не женатого. Он сказал: “Делай аборт”. Она сказала: “Не буду”. Время было тяжелое, конец 90-х, некоторые на нее смотрели, как на идиотку, осуждали, типа сумасшедшая, мать-одиночка.

Я не осуждала, тем более вскоре после нее забеременела тоже. Тогда у меня был муж, ситуация не была столь критической. Все (кто понимал) , также поддерживали ее. Кто чем мог.

Она никогда не унижалась и не просила ничего у биологического ” отца” . Жила трудно, но жила.

Родился парень. Просто замечательный. Сейчас смотрю его фотки (ему уж скоро 18) и любуюсь. Просто удивительное сочетание генов (он похож и на нее, и на этого мужика, у которого типа благородное лицо).

Типа. Потому что подлецы не могут быть благородными. В моем понимании.

Он никогда не видел сына и не помогал ему.

Мне не надо говорить, что “это был ее выбор”, “хотела обрюхатить” итп. Я знаю ситуацию изнутри, и уверяю: никогда и ничего она у него не просила. Вообще. И даже не ждала ничего, потому что как трус он “ушел ниже радара”, узнав, что аборта не будет.

Меня никогда не интересовала жизнь этого “существа”, но тут что-то всплыло в голове, нашла его на фейсбуке. Старый, явно больной и никому, по всей видимости, не нужный.

А она молода, хороша собой, у нее прекрасный сын и, как я понимаю, новый муж.

Жизнь справедлива.

Прилетает всем!