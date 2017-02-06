Великое умение европейцев и азиатов, которое неизвестно нам, русским, – это умение быть собой в свое удовольствие.

Вот, например, официанты.

Каждый, кому случалось бывать в итальянских, немецких, грузинских, азербайджанских кабаках, знает этих опытных, и часто немолодых людей, которые с тобой шутят, поют что-то себе под нос, и с такой лихостью, с таким изяществом делают свою тяжелую работу, что ты сомневаешься: да официанты ли это? Или чемпионы по фигурному катанию?

Они довольны тем, кто они есть.

Они гордятся собой – и даже тебе они умеют передать некоторый, что ли, трепет перед их искусством.

А на лице у нашей официантки написано вечное, неизбывное: ну когда ж вы уйдете-то отсюда?

Когда ж я сама, наконец, отсюда уйду – и стану тем, кем я должна быть по справедливости, то есть Ксенией Собчак.

Как же вы мне надоели.

И то же самое – у всех.

У кассиров, таксистов, домработниц, охранников, каких-то дежурных менеджеров, продавцов, журналистов.

Никто не находится на своем месте.

Все здесь случайно и временно – и вынужденно терпят нас.

Но ничего, скоро все это кончится, и мы тоже уйдем, мы уволимся, пошлем окружающих к черту и станем Ксенией Собчак.

И даже Путин.

Страшно сказать, но даже Путин – на фоне буквально излучающего удовольствие от власти и славы Трампа, – если за закрытыми дверями спросить Путина, чего бы он хотел на самом деле, – боюсь, ответ будет тот же, что и у официантки или таксиста.

Русскому человеку трудно быть собой, любить себя, свою жизнь.

Считать тот небольший мир, где он был и есть, – миром правильным, миром веселым.

Не получается.

Европа – вечная.

И Азия – тоже вечная.

А мы тут временно. Так, перебиться, подзаработать, перетерпеть.

А потом, наконец, настоящая жизнь – та, где Трамп, где фигурное катание и Ксения Собчак.