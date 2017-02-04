«Голос монстра»: Пронзительная повесть о смирении с неизбежным

В далёком 1993 году на кинофестивале в испанском Сиджесе юный, талантливый и тогда ещё совсем никому не известный мексиканский режиссёр по имени Гильермо дель Торо представлял свой режиссёрский дебют «Хронос». Там он познакомился с девятнадцатилетним амбициозным парнем, всей душой мечтавшим также посвятить себя кинематографу, Хуаном Антонио Байоной, ставшим в последствие главным протеже дель Торо. Будущие признанные режиссёры разговорились, и Гильермо на правах старшего и уже чуть-чуть опытного пообещал Хуану помочь в будущем, если сам он сам сможет пробиться в свет. Как мы знаем, дель Торо действительно сделал себе имя и про обещание не забыл, спродюсировав полноценный дебют Байоны «Приют» в 2007 году. Получив мгновенное признание, испанец укрепил позиции своей следующей драмой «Невозможное» в 2012, а теперь представляет третий режиссёрский проект – «Голос монстра», который по праву можно назвать новой покорённой вершиной.

Как начинается эта история? Как и множество подобных историй – с мальчика, который уже не ребёнок, но ещё и не мужчина… и его ночного кошмара. Двенадцатилетнему Конору (Льюис МакДугалл) приходится не сладко: он живёт с мамой (Фелисити Джонс), которая проигрывает борьбу с раком, его намеревается забрать к себе бабушка (Сигурни Уивер), с которой он совсем не ладит, так же как и с одноклассниками, регулярно избивающими Конора за школой. В момент, когда ситуация становится всё хуже, происходит нечто невероятное – старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в огромного говорящего монстра. Он появляется каждую ночь ровно в 00: 7, чтобы рассказать Конору одну из трёх историй, а четвёртую услышать самому из уст юноши. Каждый рассказ и каждая новая встреча с монстром помогают Конору смириться с неизбежным, разобраться в себе, а также скрыться от мрачной реальности в красочном мире фантазий.

Фильм снят по мотивам одноимённого романа Патрика Несса, киноадаптацией которого занялся сам автор. Вдохновение для истории и самого монстра, озвученного и даже частично сыгранного в картине Лиамом Нисоном, Несс черпал из староанглийской мифологии. Если конкретнее, то по свойствам и внешнему виду монстр напоминает Зелёного Человека – культового персонажа мифов кельтов. Зеленого Человека связывают со смертью, а точнее называют символом естественного цикла смертной жизни: рождение, жизнь, смерть и распад. Возможно, поэтому в фильме рассказывается именно четыре истории. Так же можно заметить, что дерево как раз расположено на кладбище, что подтверждает данную трактовку. С точки зрения этимологии Зелёного Человека, тут всё просто: зелёный цвет всегда ассоциировался с природой, и также с её естественными циклами. Кроме того, в средневековье данный цвет также означал любовь. Это объясняет, почему монстр явился к Конору именно в тот час, когда ему больше всего не хватало любви матери, чей жизненный цикл стремительно подходил к концу.

Очевидно, что страсть к мрачным тонам и тяга к визуализации у Байоны от дель Торо. Вспоминая «Приют», в котором тоже история кружится вокруг мальчика, первым же делом хочется отметить фантастическую операторскую работу Оскара Фауры и педантичность Хуана Антонио в плане построения кадров. В «Голосе монстра», третьем совместным проектом оператора и режиссёра, визуальная часть фильма буквально поражает воображение. Байона чередует мрачные тона реальной жизни с анимационными вставками, наглядно демонстрирующими рассказываемые истории, и красочным полётом удивительной фантазии главного героя. Причём данная красочность, точнее её палитра приравнивается к столь же широкому спектру эмоций, вызываемых при просмотре. Моментами кино становится настолько эмоциональным, что от него щемит в груди, выдавливая оттуда сердце, а с ним и слёзы из глаз. Ближе к концу становится всё сложнее, всё тяжелее на душе, ты фактически тянешь вместе с мальчиком всё это эмоциональное бремя, что выпало на его плечи. Безумно сильная актерская игра МакДугалла. Это именно тот фильм, когда не стыдно и абсолютно естественно выплакать все эмоции, скопившиеся в душе главного героя, а заодно и вашей собственной. Для Конора монстр является его своеобразным катарсисом, помогающим пережить ужас потери близкого человека. Точно такой же силой обладает весь «Голос монстра» целиком. Под маской фэнтези Байона скрыл целый сеанс психотерапии для каждого зрителя, хоть раз прошедшего через по-настоящему серьёзное горе. «Голос монстра» действительно способен исцелить, вам лишь нужно к нему прислушаться.

Хуан Антонио Байона снял ошеломляюще красивую взрослую сказку, размышляющую об утрате и отчаянии. Его «Голос монстра» одновременно трогательный и печальный фильм, который способен ранить прямо в сердце, но при этом укрепить дух.