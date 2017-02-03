Странное свойство, которое отделяет в России народ от антинарода, – и даже я, знатный народник, вынужден тут быть с антинародом, – это стремление к звуку, а не к тишине.

Так называемый “простой человек” всегда ужасно мучает так называемого “непростого человека” тем, что старается врубить погромче.

В машине. И не какой-то специальный диск с “любимыми песнями”, а так просто, “Радио Зона” или “Радио Свистопляс”, чтобы бумкало по мозгам тыц-тыц-тыц.

В кафе. Бывает – особенно в глубинной Россиюшке, – что тебе нужно буквально повоевать, чтобы выключили грохот, чтобы можно было тихо поговорить за едой.

В квартире. Ведь это же так хорошо, когда круглые сутки работает телевизор. Нормально работает, так, чтобы и за стеной было слышно, чтобы все соседи узнали новости о киевской хунте, коварном Обаме или любимой эстраде.

И – самое ужасное – на улице, на природе.

Окажется “простой человек” среди удивительной красоты, среди полей, лесов, берегов рек и озер, и тут ему самое время сесть тихо, подумать, а то и не думать, а просто побыть в тишине, ветерок дует, ну, птичка засвищет, ведь рай же, действительно рай.

Не тут-то было.

Включили в стоящей машине музон, открыли двери – и веселуха. Прощай, дурацкая птичка, прощай, отстойный ветерок.

Мы отдыхаем.

А вокруг этого “отдыха” бегает антинарод, подвывает от ужаса и жалобно просит:

- Очень вас прошу, сделайте пожалуйста потише!

Даже продюсеры разнообразных ток-шоу соблюдают этот закон: если для народа, то надо орать, вопить, перебивая друг друга, а если для антинарода, что-нибудь вроде программы “Познер”, то там можно говорить медленно и спокойно, а то и вовсе какое-то время молчать.

Странная это история, повторяю.

Ведь кажется, что для любви к тишине, к естественному или приглушенному звуку, – не нужно какого-то интеллектуализма тире эстетизма.

Ведь можно и так:

“Дед Федот сел на лавочку, поправил картуз, вздохнул, посмотрел вдаль.

Где-то в невидимой вышине, в августовской зелени, тихий лесной щебет провожал день.

- Красота-то какая! – мечтательно сказал дед Федот”.

Но дед Федот, к сожалению, остался в фантазиях почвенников из затрепанной книжки издательства “Советский писатель” 1976 года.

А вместо него – есть реальный народ.

Тот, который любит погромче.

И наш приставучий, занудный антинарод.

Отдыхают же люди, разве не видите?

Видим.

Но нам, извините, мешает.