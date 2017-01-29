Пересматриваю “Гамлет” 1964 года и думаю, а вдруг главный герой в исполнении Иннокентия Смоктуновского стал жертвой политического заговора? Не было никакого убийства короля. А был жестокий розыгрыш и сознательное сведение с ума наследника престола. Резидент иностранной разведки Горацио нанял актера изображавшего Дух отца Гамлета. Довел принца до истерического состояния с помощью внушения, гипноза, ночных бдений и театральных инсценировок. В результате Гамлет уверовал в то, что его Дядя – убийца родного брата. Как последствие – трагическая гибель всей правящей верхушки и развал Датского королевства. Задание выполнено успешно. Как то впервые на это обратил внимание в данной пьесе Шекспира. Уж очень вовремя появляется Горацио с выдумками о Духе отца, свидетелями солдатами и наигранно не пускает Гамлета на встречу с Призраком, хотя все делает для того, чтобы заронить в него это желание. Какое изощренное коварство однако… если действительно все так и было…
{ 29 января 2017 }
Гамлет
$LF
Оставьте комментарий
|««« Без ассистентов в науке нельзя
|Нормы »»»