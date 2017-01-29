{ 29 января 2017 }

Гамлет

Рубрики: [Фейсбук]  

Пересматриваю “Гамлет” 1964 года и думаю, а вдруг главный герой в исполнении Иннокентия Смоктуновского стал жертвой политического заговора? Не было никакого убийства короля. А был жестокий розыгрыш и сознательное сведение с ума наследника престола. Резидент иностранной разведки Горацио нанял актера изображавшего Дух отца Гамлета. Довел принца до истерического состояния с помощью внушения, гипноза, ночных бдений и театральных инсценировок. В результате Гамлет уверовал в то, что его Дядя – убийца родного брата. Как последствие – трагическая гибель всей правящей верхушки и развал Датского королевства. Задание выполнено успешно. Как то впервые на это обратил внимание в данной пьесе Шекспира. Уж очень вовремя появляется Горацио с выдумками о Духе отца,  свидетелями солдатами  и наигранно не пускает Гамлета на встречу с Призраком, хотя все делает для того, чтобы заронить в него это желание. Какое изощренное коварство однако… если действительно все так и было…

Дмитрий Мишенин

Cоздатель арт-проекта Doping-Pong, один из пионеров российского digital art., а по совместительству – публицист, автор российских и зарубежных молодежных журналов от «Птюч» и «ОМ» до PiG и «Хулигана». Несмотря на занятость, всегда находит время на занятия журналистикой.

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