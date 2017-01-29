Режиссер молодежной вампирской мелодрамы «Сумерки» Катрин Хардвик собирается осовременить классическое произведение Вильяма Шекспира «Гамлет». В этом «триллере о сверхъестественном» – именно так режиссер характеризует свое видение «Гамлета» – снимется Эмиль Хирш. Хардвик считает, что без Хирша идея взяться [Читать...]

Завершившийся сезон был вдвойне удачным для английского актера Ральфа Финнеса, известного нам по фильму “Список Шиндлера”: он снялся в фильме Роберта Редфорда “Телевикторина”, а в театре сыграл Гамлета на бродвейской сцене, получив в июне 1995 года за эту [Читать...]

Постановка «Гамлета» с участием Бенедикта Камбербэтча стала самым популярным спектаклем в истории прямых трансляций среди всех британских театров. Недавно актер просил его поклонников не записывать его выступление в главной роли в этой театральной постановке. Тем не менее это [Читать...]