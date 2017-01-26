Несколько минут, подавляя зевоту, посмотрел на ДОЖДЕ дебаты Навального с Лебедевым – двух небедных молодых людей умеренной степени хитровыделанности.

Один из них мастерски научился отсасывать из госбюджета, а другой мечтает заглотнуть страну вместе со всем ее бюджетом.

Но заглотнуть не получится, поэтому, если этот молодой человек с плоским затылком в ближайшие годы не обеспечит будущее свое и своих близких, то на старости лет ему грозит опасность превратиться в городского сумасшедшего, пристающего на улицах к прохожим с требованием раскрыть личные источники зарабатывания денег и предъявления доказательств законности способов зарабатывания.

К тому времени молодой человек с плоским затылком счастливо избавится от необходимости скрывать свое твердое знание о причине отсутствия воды в кране.