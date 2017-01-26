{ 26 января 2017 }

Дебаты

Рубрики: [Фейсбук]  

Несколько минут, подавляя зевоту, посмотрел на ДОЖДЕ дебаты Навального с Лебедевым – двух небедных молодых людей умеренной степени хитровыделанности.
Один из них мастерски научился отсасывать из госбюджета, а другой мечтает заглотнуть страну вместе со всем ее бюджетом.
Но заглотнуть не получится, поэтому, если этот молодой человек с плоским затылком в ближайшие годы не обеспечит будущее свое и своих близких, то на старости лет ему грозит опасность превратиться в городского сумасшедшего, пристающего на улицах к прохожим с требованием раскрыть личные источники зарабатывания денег и предъявления доказательств законности способов зарабатывания.
К тому времени молодой человек с плоским затылком счастливо избавится от необходимости скрывать свое твердое знание о причине отсутствия воды в кране.

Аркадий Кайданов


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