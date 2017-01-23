Владимир Бортко: «Финал нашего фильма отличает его от большинства картин о любви»

23 марта на российские экраны выходит картина Владимира Бортко «О любви» с Анной Чиповской, Алексеем Чадовым, Дмитрием Певцовым в главных ролях. Автор культовых литературных экранизаций «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба» рассказал в интервью, почему решил взяться за жанр мелодрамы, как характер исполнительницы главной роли стал центром произведения и какую роль в фильме играет Петербург.

– После эпохальных литературных экранизаций и откровенно мужского кино «Душа шпиона» вы приходите к жанру мелодрамы. Как так сложилось? Почему захотели рассказать историю о любви?

– Потому что: «Все страсти являются болезнями, и их жертвы страдают умственными недугами». В общем, «мудрый человек стремится к апатии, к уничтожению страстей». Это сказал Цицерон 2000 лет тому назад, имея ввиду, прежде всего, любовь. Современная медицина определяет это состояние, как резкое нарушение психики, тормозящее работу мозга. Объект влюбленности возносится до небес, чувства меняют всё: привычное восприятие и мировоззрение. Что же, пожалуй, Цицерон и современная медицина правы. Но, как бы мудрые люди не стремились к «уничтожению страстей», любовь до сих пор управляет миром. Вот и я решил внести свою лепту в исследование этого чувства в условиях современной России, спустя 2000 лет после мудрого высказывания Цицерона. Кроме того, меня как режиссёра и сценариста, в первую очередь, интересует построение драматического произведения, как такового, и его «смотрибельность». Конечно, об этом будет судить аудитория, но я постарался приложить максимум усилий, чтобы зрителю было интересно смотреть мой новый фильм.

Я выбрал мелодраму из-за чистоты жанра, хотя «О любви» не совсем мелодрама в привычном понимании этого слова. Финал нашего фильма отличает его от большинства картин о любви, которые заканчиваются, вызывая у зрителей радость или светлую печаль.

Но все же история вечная, её рассказывали многие: женщина живёт со своим избранником и думает, что любит его, пока не познает совершенно другие чувства. Абсолютно то же самое происходит с Анной Карениной, эпиграф к роману о которой у Льва Николаевича гласит: «Мне отмщение, и аз воздам». За что отмщение? За адюльтер. Как мне видится, Лев Николаевич считает, что разрушать устоявшиеся связи, особенно, когда есть дети, нельзя. За этим последует воздаяние Господне. В нашей истории героиню тоже постигло наказание, но времена мельчают: на рельсы уже нет необходимости бросаться. И она, как многие современные женщины, находит другой, современный выход. Вот такая «Анна Каренина» в новом прочтении получилась.

– Как долго вы разрабатывали сценарий, и отличается ли конечный результат от первоначального варианта?

– Работал с 2004 года, в окончательной версии все осталось один в один, от запятой до запятой. Единственное, в фильме появился титр, что действие происходит «несколько лет назад», потому что игра в рулетку тогда была в порядке вещей, а сейчас это уголовное дело.

– На кого вы ориентировались, изображая характеры? Кто помог актерам заговорить на китайском?

– Мой сын – китаист, окончивший Восточный факультет Санкт-Петербургского университета. Европейцев, очень глубоко изучающих древнюю культуру Китая, мало: всего 10-15 человек на весь мир. Однако это не его история, сын совершенно другой человек. Но антураж, профессия героя Алексея Чадова напрямую связаны с ним и хорошо мне знакомы. Более того, один из приятелей сына — китаец, играет в фильме делового партнера из Китая. Человек, который разговаривает с Чадовым, — ученик сына. Так что китаисты у нас настоящие.

– Как долго длились съёмки?

– Съемки закончились в ноябре 2015, были недолгими и шли по запланированному графику. Я считаю себя профессионалом, для которого снять достаточно простую в производстве историю не составляет труда. Но завершение фильма, к сожалению, затянулось на год из-за того, что закончились деньги.

– Можно ли считать, что город тоже стал одним из героев картины? Если да, то каков этот герой и какова его роль в истории?

– Петербург красив, холоден и не способствует ярким проявлениям чувств. В Москве все динамичнее: драмы разрешаются проще и быстрее. Учитывая традиции, интеллигентность, неторопливость петербуржцев, все развивается медленно и вдумчиво. Легко можно снять то же самое в Москве, но история закончилась бы раньше, и была бы показана иначе: динамичнее, жестче, потому что в двух городах даже разговаривают на разных языках.

Совершенно естественным образом в канву фильма вписалась и петербургская погода, и архитектура.

– Я считаю, что Питер, как локация, до сих пор недооценен кинематографистами.

– Дело в том, что во времена советской власти его изображали преимущественно пролетарским городом. Например, в фильме Иосифа Хейфица «Большая семья» 1954 года показаны только заводы и как спускают корабли на воду. Потом на «Ленфильме» началась новая волна, когда считалось пошлостью снимать главные достопримечательности: сфинксов, мосты и так далее А вот ряды однотипных домов, замусоренные дворы – сколько угодно.

Я с этим категорически не согласен. Весь облик этого города очень сильно влияет на жителей. Еще в 2000 году, снимая «Бандитский Петербург», начал обращать внимание зрителей на красоту северной столицы. Думаю, что успех этого «бандитского кинофильма» во многом зависел и от того, как мы показали город.

– Поговорим о кастинге. Что вы искали в актерах на главные роли? И долго ли подбирали исполнителей?

– Обычно я представляю, кто будет играть, когда пишу сценарий. В первом варианте я предполагал на главную роль Лизу Боярскую, а ее подругу должна была играть Ксения Собчак. В 2004 году они точно подходили, и обе были готовы сниматься. Но, к сожалению, время ушло, девушки повзрослели и не вписались бы в образы нынешних студенток, хотя было бы интересно с ними поработать.

Сейчас в кино пришло новое поколение, и я ничуть не жалею, что главную женскую роль исполнила Аня Чиповская. Можно сказать, «О любви» — это монофильм, история про одного человека, про женщину, про Аню, а все остальные поддерживают её, как в балете. Аня великолепно исполняет главную партию. Не буду скрывать, она девушка со сложным характером, но это входило, так сказать, в стоимость билета. Я очень доволен этой актрисой и считаю, что без неё, не было бы фильма.

– То есть в первую очередь вы искали в актрисе характер?

– Безусловно! Но, естественно, и внешние данные тоже: ведь рассказ идет о любви и полфильма занимают «специфические сцены», и для фильма это очень важно. Если бы девушка была менее очаровательна, зритель мог смотреть и думать: хорошо бы она оделась.

– А как проявили себя мужчины в поддержке?

– Дмитрий Певцов уже снимался у меня в «Бандитском Петербурге», и, кажется, тогда и стал очень популярен. Я бы ему посоветовал больше играть мелодраматических ролей, потому что у него это хорошо получается. Тем более, показать есть что: красавец мужчина во цвете лет!

Он идеально вписывался в историю о любви, но роль ему казалась мелкой, хотелось играть безумную любовь и страсть. На мой взгляд, этот персонаж совсем другой, более московский: искренне любит жену и ребенка, но захотел погулять на стороне. Пассия оказалась непростой, да и жена проявила твердый характер. В фильме, в принципе, женские характеры сильнее, чем мужские, как, впрочем, в нашей стране, вообще, женщины сильнее мужиков.

– Алексей Чадов часто играет хулиганов, простоватых парней и бабников. Почему вы решили отвести ему роль профессора однолюба-интеллигента?

– Потому что он такой на самом деле. Не могу судить, такой ли в жизни, но я так понимаю и чувствую этого актёра: оденьте очки, поправьте волосы и получится профессор. Хочу изменить его имидж. Но при этом и дерётся он здорово! Я был очень удивлен, когда снимали драку с профессиональными каскадёрами, и Алексей Чадов сделал все сам с первого дубля. И как! Умеет драться, но может быть и другим. Думаю, ему нужно развиваться в этом направлении.

– Как правило, в современные мелодрамы в качестве саундтрека берут популярные композиции. У вас же оригинальную музыку написал известный композитор Максим Дунаевский. Почему решили пойти по такому трудоёмкому пути?

– У нас тоже есть несколько известных композиций (смеется) — Пуччини, Чайковский и другие. Это необходимо для сюжета, поскольку главная героиня, приехавшая из Петропавловска-Камчатского, оказалась девушкой культурной и любит оперу.

Почему замечательный композитор Дунаевский? Потому что я люблю его музыку. «Позвони мне, позвони» — это уровень мирового класса.

Изначально я хотел, чтобы в фильме звучала более мелодичная музыка, но что-то не ладилось, получалось как-то пошло. Потом понял, что нужно писать музыку исходя из характера актрисы, потому что она центр произведения. Максим Дунаевский признался, что никогда такого не делал раньше. Это была очень сложная работа: пришлось три раза переписывать главную тему фильма. Не сразу получилось уйти от мелодичного звучания к «психоделическому». Но конечным итогом я восхищён, и очень благодарен Максиму за его труд.

– Вы уже третий проект подряд сотрудничаете с оператором Еленой Ивановой, а на нынешнем проекте она выступает еще и продюсером. Можно ли уже назвать это творческим и профессиональным союзом?

– Очень. В первую очередь, она очень хороший оператор, но помимо этого у нее еще много других деловых качеств. Лена берет на себя всю организацию, освобождает меня от многих тяжёлых организационных моментов, даёт толковые советы. Я очень доволен работой с ней, и, думаю, мы будем продолжать нашу совместную деятельность.

– Как вы думаете, кому в первую очередь будет интересен ваш фильм?

– Мы очень старались сделать настоящее кино: красивое, глубокое, романтическое. То, которое приятно посмотреть в кинотеатре на большом экране. В первую очередь, фильм адресован девушкам, женщинам, но вместе с тем представляет очень мужской взгляд на ситуацию. Поэтому вполне подходит для романтического свидания в кино.