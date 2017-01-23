{ 23 января 2017 }

Исследование российской киноиндустрии

Рубрики: [Кино]  

InterMedia Киноиндустрия Российской Федерации в 2000–2015

Информационное агентство InterMedia завершило работу над масштабным исследованием «Киноиндустрия Российской Федерации в 2000–2015 гг.». Теперь все желающие могут ознакомиться с ним здесь: http://www.intermedia.ru/uploads/Kinoind_veb.pdf

– «Киноиндустрия Российской Федерации в 2000–2015 гг.» - принципиально новый для нас проект. Более двух десятилетий мы собираем и анализируем информацию о культурной индустрии России, за это время опубликовано множество проектов по различным секторам рынка, но к столь масштабному и ответственному отчету по киноотрасли мы подошли только сейчас. Разработанная нами методика во многом опиралась на мировые исследовательские стандарты, которые мы постарались адаптировать для соответствия реалиям отечественного рынка. Нами также широко использовались отечественные разработки, за что мы выражаем искреннюю благодарность нашим коллегам, любезно предоставившим данные и помогавшим советами и дружеским участием. – говорит главный редактор InterMedia Евгений Сафронов.  Во многом эта работа носит экспериментальный характер, мы будем благодарны коллегам за внимание к нашему исследованию и обязательно учтем замечания и предложения в ходе обработки данных для публикации результатов 2016 года.
 

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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