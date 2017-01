«Любовь»: Эякуляция чувств

«Любовь» Гаспара Ноэ – кино своеобразное. Едкие слова и провокации режиссера, суровая критика, изобилие откровенных сцен и официальный запрет проката в некоторых странах (в том числе и в России) сделали своё – фильм обсуждают, о нем спорят, его хотят увидеть воочию. А Гаспар, тем временем, смотрит на весь этот ажиотаж и улыбается, его шутка удалась.

История строится вокруг американского студента в Париже по имени Мёрфи. Он – начинающий режиссер и хочет снять фильм, в котором будут три главных элемента, по словам Мёрфи, имеющие смысл в жизни – «кровь, сперма и слёзы». Его терзают сожаления и одержимость той, чью любовь он потерял, и из-за этого весь фильм он пребывает в апатии. Её имя – Электра, Мёрфи сожалеет о поступках, совершенных им, которые отдалили от него бывшую любовь. На данный момент он не живет, а существует с девушкой по имени Оми (с которой они познакомились вместе с Электрой). Мёрфи ничего не чувствует к ней, их объединяет лишь общий ребенок, который стал результатом порвавшегося презерватива. Однако Мёрфи очень любит маленького Гаспара (да, да, режиссер дал ему своё имя). История показана в виде воспоминаний, причем в обратном порядке, то есть, Ноэ сначала показывает нам расставание Электры и Мёрфи, а затем медленно, но верно приводит нас к их первому знакомству и первому поцелую (даже точнее, поцелую, а потом знакомству).

Гаспар заметно повеселился при съемках этого фильма, да и в итоге зрителя обрызгал приличной порцией семе… шуток. Лично мне кажутся нелепыми попытки трактовать это кино, как глубокий вход (простите за двусмысленность) в понятие любви и отношений. Также нет тут и никакой философии, просто Гаспар решил продемонстрировать свою точку зрения на эти понятия (естественно, что у человека, воспитанного в аскетичной семье, будут своеобразные взгляды на мир с искаженными трактовками любви и отношений). Другими словами, Гаспар Ноэ – такой режиссер, который никогда не станет прятаться за масками общепринятой морали и приличия. Мёрфи в фильме говорит словами режиссера, что он хочет «показать истинную чувственность». Отчасти у Ноэ это получилось, но всё же своеобразный юмор кинодела аргентинского происхождения перекрывает всю ту серьезность, которую некоторые находят в «Любви».

Самый первый кадр со вступительным словом режиссера гласит: «Сейчас начнется любовь», (после чего следует 10-ти минутная сцена обоюдной мастурбации) уже настраивая зрителя на несерьезный лад. Затем полные абсурда, долгие, минут по 5-7, ссоры Мёрфи с Электрой, в которых они только и делают, что орут друг на друга, не различая слов, внезапно заканчиваются фразой «Наверное, мы не так друг друга поняли», сопровождающейся поцелуями. Да, Ноэ показывает глупую бытовую любовь. Что касается наречения сына Мёрфи именем Гаспара (тут даже есть причина, а не просто ради шутки – в конце фильма звучит фраза «Прости меня, Гаспар. Жизнь – непростая штука» этим Ноэ хотел передать послание своему отцу), то это не единственный случай, где режиссер прямо поучаствовал в фильме. Он также играет художника и владельца картиной галереи и по совмещению бывшего Электры – Ноэ (да, он назвал своего персонажа своей фамилией). Опять же, получилось забавно, что режиссер фильма в роли художника относится с презрением к профессии Мёрфи, кто как раз учится на режиссера и фактически из его уст звучат основные посылы фильма. Главный герой представляет собой довольно жалкого человека, раздавленного расставанием с Электрой. Он сам себя сравнивает с членом, жонглируя игрой слов (I am a dick, and a dick can perfectly do only one thing – fuck, and all I do is fuck up – примерная фраза, точно не помню). Также видно, что к Франции в целом он испытывает довольно интересные чувства. Например, как-то Оми признается в любви Парижу, стоя у окна, под которым идут строительные работы, и картина явна не из самых приятных глазу. Или в диалоге Мёрфи с капитаном полиции, наш герой открыто заявляет, что «ненавидит Францию», напоминая своему собеседнику тот факт, что последнее военное достижение французов датируется 1918 годом, и с этого момента страна ничем больше похвастаться не может. Гаспар открыто подшучивает над французами, и теперь понятно, почему в Каннах его освистали после премьеры.

«Любовь» как испорченная развратная девчонка из старших классов, предлагающая поддаться всем аморальным искушениям. Фильм пропитан сексом и наркотиками. Однако вкупе со световыми экспериментами Ноэ и просто сногсшибательной музыкальной начинкой фильма эта смесь работает, постепенно одурманивает зрителя и бьёт ему по мозгам. Ближе к концу вы уже начинаете чувствовать этот приторно сладкий привкус страсти и похоти на губах и легкий опиумный дурман, застилающий вам глаза и не позволяющий чётко мыслить.

Что касается 3D, то это еще одна шутка Ноэ. Вероятно, что он решил использовать этот формат лишь для одного трехмерного элемента (не трудно догадаться какого). Фильму откровенно не нужен такой формат, но, тем не менее, просмотр в 3D-очках предельно откровенных постельных сцен придает всему происходящему еще более ироничный смысл. Среди других режиссерских замыслов, крайне удачной оказалась, как я уже отмечал, музыкальная составляющая. Музыка придает странный, но притягивающий, даже возбуждающий шарм фильму. Гаспар выбрал два стиля операторской работы для своей картины: 1) статичная камера (во всех сценах секса и в повествовании) – для показа максимального уровня интимности между персонажами, чтобы никто даже не задумался о присутствии оператора или кого-то еще за кадром; 2) камера преследует протагонистов, снимая со спины. Без показа лиц, только слова. Ноэ использует резкое затухание кадра после каждой сцены, даже часто во время сцены, во время разговора. Обычно это сопровождается сменой стилистического окраса фразы или настроения всего разговора. Манера съёмки действительно получилась любопытной.

Сцены любви выглядят так, как оно есть в жизни. Половых актов наберется на минут 50 чистого времени. Особенно получилось чувственной и горячей сцена секса втроем, тут заслуга актеров, и опять же, музыки. Тем не менее, ко второй половине фильм откровенно начинает утомлять, и даже сцены очередного секс-забега героев в туалете ночного клуба или оральные ласки в подъезде вызывают зевоту. Даже ввод трансвестита под конец не спасает (наверное, к счастью). Я у кого-то подсмотрел, так как сам не обратил на это внимание, что в фильме очень детально и часто показывают именно мужской половой орган, а не женский. Кроме того, кино централизуется на удовлетворении мужчины, а женского оргазма так и не было в течение всей истории. Так вот, это очень тонкая шутка, Гаспар.

Несмотря на интригующую и вызывающую неподдельное возбуждение обёртку, внутри мы получили бесстыже простую и банальную мелодраму. Но «Любовь» все же имеет художественную ценность, так как является чистейшим авторским произведением. Почерк Гаспара Ноэ прослеживается в каждой детали, фильм явно выигрывает, благодаря нестандартному подходу к построению повествования, операторской работе, музыке и необычному чувству юмора режиссера. Многие скажут, что «Любовь» – далеко не лучший фильм Ноэ, но они не задумываются, что он и не собирался снимать шедевр. Это такой творческий эксперимент, рассказанный при полном пренебрежении эвфемизации как во фразах героев, так и в их действиях. И последнее: перед просмотром этого фильма загляните в толковый словарь и найдите значение слова «порнография», чтобы после просмотра не перепутать чего по незнанию.