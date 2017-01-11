«Лобстер»: Коллективное одиночество

«Лобстер» Йоргаса Лантимоса откровенно является флагманом остросоциального авторского кино 2015 года. И дело тут не в широком резонансе фильма сразу после громкой премьеры в Каннах, как многие считают, а, по мне так, это всецело заслуга режиссёра. Ему удалось буквально вывернуть общество наизнанку, указать на его моральные несовершенства, обозначить проблему одиночества в антураже гротескного будущего, при этом выдержать свою притчу в тонко ироничном тоне.

Фабула кинофильма непростительно оригинальна для 2015 года. Выскочка-Лантимос решил доказать, что не все еще тропы истоптаны в непростом ремесле рассказчика историй. Он смешивает гротеск с абсурдом, утопию с антиутопией. «Лобстер» – нескончаемый поток аллюзий, отсылок, аллегорий и метафор. Отстраненная повесть о самом личном – об отношениях. Он придумал мир, в котором запрещено быть одиноким. Все одиночки или люди, недавно лишившиеся партнера, отправляются в специальный отель, в котором им даётся 45 дней на то, чтобы найти себе пару, иначе их превратят в животное по выбору. Туда и попадает главный герой Дэвид (Колин Фаррелл), недавно лишившийся жены. Если у него ничего не получится, он заявляет, что хочет стать лобстером, так как они живут более 100 лет и всегда способны к размножению. Дальше начинается утопия. У всех один и тот же набор одежды, общие правила для «гостей» отеля, послеобеденная наглядная демонстрация недостатков одиночества (мужчина один / мужчина с дамой – дама одна / дама с мужчиной) и вечерние танцы. А затем следует охота. Все берут ружья с транквилизаторами и идут в лес охотиться на одиночек. Каждый пойманный одиночка приравнивается к одному дополнительному дню в отеле. А дальше я вам ничего не скажу. Потому что нужно смотреть.

«Лобстер» – противоречивый фильм в плане того, что про него хочется либо всё рассказать в малейших деталях, включая концовку, либо молчать, дабы не испортить впечатление при просмотре. Фильм Лантимоса – это минное поле, только вместо мин оно усеяно маленькими, но многочисленными гениальными идеями и задумками, которые при наступлении на них взорвут вам мозг. Йоргос показал физические отклонения человека как базовую площадку отношений – БАМ, гениально! Большинство людей предпочитают превратиться в собаку, вот почему их в мире так много – БАМ, гениально! Одиночки танцует всегда одни, поэтому слушают только электронную музыку – БАМ, гениально! Если у пары начинаются разногласия, то им выдают ребёнка – БАМ, гениально! Показать человека без человечности – БАМ, гениально! И подобных элементов за фильм наберется не один десяток.

У фильма будет столько трактовок, сколько человек его посмотрят. Кто-то скажет, это кино об обществе, и будет прав, кто-то скажет, что это кино об одиночестве, и будет прав, а кто-то, например, что о любви, и опять же в точку. Я же скажу, что это кино об эгоизме. А если глубже, то о лести, алчности, лжи и притворстве. Но все это во благо эгоизма, даже пресловутое стремление протагониста к вечной свободе – не что иное, как позывы собственного Эго. Но опять же причины всего этого нужно искать и в том же обществе, и в том же одиночестве, и даже в любви.

Темы, поднятые в фильме, настолько актуальные и острые, что «Лобстера» стоит демонстрировать как учебное пособие по социологии на старших курсах высших учебных заведений. Причём ставя на паузу каждые 5-10 минут, чтобы цельно проанализировать ту или иную тему в фильме. Проблема сексуальной ориентации (начальная сцена заселения героя Фаррелла), превращение людей в животных как решение социальной дифференциации или отчаяние как катализатор человеческих чувств. По Лантимосу, одиночество одновременно – конец жизни и её продолжение. Он допускает оба варианта, первый он пропускает через призму общества (отель и его обыватели), а второй – через призму личностного стремления (философия одиночек). Герой Фаррелла хочет любить, но еще сильнее он хочет быть свободным, чего общество не допускает. Оказавшись свободным, он сильнее всего на свете хочет любить, но философия одиночества этого не допускает. Йоргос окутывает нас парадоксами жизни, предлагая самим найти правильный выход из её противоречивых сетей. Из-за этого и открытый финал, мол, думайте сами, решайте сами. Хотя внимательному зрителю не составит усилий разгадать финальный посыл режиссера. Надо быть лишь терпеливым и уметь слушать.

Изюминка «Лобстера» в том, что кино это многоразовое, оно заставляет думать. Хочется рассуждать обо всех тех аллюзиях на общество и смеяться над тем, как изысканно он его высмеивает. Хочется записывать и цитировать. Просто наслаждаться всем тем абсурдом, царящим на экране. Однако нужно осветить и само исполнение. Безумно интересная экранная пара получилось у Колина Фаррелла и Рэйчел Вайс. Оба хорошо справились со своими ролями. На втором плане также сильная поддержка в лице Оливии Колман, Джона Си Райли, Леа Сейду и Бена Уишоу. Холоднокровное музыкальное сопровождение всецело отражает утопическую обстановку этой гротескной притчи, подчеркивая вместе с операторской работой всё ту эмоциональную отчужденность происходящего, которую Лантимос пытается до нас донести. Камера зачастую стоит неподвижно, в сторонке, превращая зрителя в безмолвного судью, которому ничего не остаётся, кроме принятия человеческих проступков и попыток найти их моральную сторону. Кино живёт тем миром, о котором повествует. Минималистические пейзажи в холодных тонах рисуют психологическое состояние общества, куча различных животных – бывших людей – свободно разгуливают по лесу, то герой присядет на камень к двум павлинам, то где-то на заднем фоне пробежит верблюд или кабан. Только если ты искренне веришь в свою выдумку, она станет реальностью. Йоргос верит и продумал всё до мелочей.