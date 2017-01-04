{ 4 января 2017 }

Вна Украину

Рубрики: [Фейсбук]  

Ну, и пару слов по поводу правильного написания “в” или “на” Украину.
Правила и обороты русского языка складывались на протяжении многих веков. Говорить “на Украину” стало принято ещё когда Украина была частью целой страны. Также, как на Кавказ, на Урал, на Кубань, на Дальний Восток, на Брянщину, на Смоленщину.
В тоже время говорили в Сибирь, в Закавказье, в Поволожье. Просто так сложилось исторически, на основании традиций.
Некоторые говорят, мол, Украина не остров, поэтому “на” это не правильно.
Ок, тогда что делать с в Великобританию, в Исландию, в Ирландию? Это тоже острова и государства, также, как и на Кубу, на Кипр, на Ямайку, на Мальту. Не смотря на то, что это острова и тоже государства.
То же и с полуостровами. На Камчатку и на Таймыр, но в Крым и в Индокитай.
Выдержка из gramota.ru:
Литературная норма современного русского языка: на Украине, с Украины.
«В 1993 году по требованию Правительства Украины нормативными следовало признать варианты в Украину (и соответственно из Украины). Тем самым, по мнению Правительства Украины, разрывалась не устраивающая его этимологическая связь конструкций на Украину и на окраину. Украина как бы получала лингвистическое подтверждение своего статуса суверенного государства, поскольку названия государств, а не регионов оформляются в русской традиции с помощью предлогов в (во) и из…» (Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. М.: Наука, 2001. С. 69).
Однако литературная норма русского языка, согласно которой следует говорить и писать на Украине, – результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий. Сочиетаемость предлогов в и на с определенными словами объясняется исключительно традицией. Ср.: в школе, в институте, в аптеке, в отделе, но: на заводе, на почте, на курорте, на складе и т. д. Литературная норма не может измениться в одночасье из-за каких-либо политических процессов.

И если честно, я так и не могу понять, что обидного в произношении “на”. Но если на Украине людям хочется говорить “в Украину” , они имеют на это право. Это их язык. А я буду говорить по-русски. И даже не стану требовать писать название страны “Россия” с двумя “с”.
Тоже самое и произношение название страны Белоруссия. По- русски именно так. По – белорусски Беларусь. Но я не знаю белорусского, я говорю на русском языке. Так же, как и называю Германию Германией, а не Дойчландом, Англию не Ингландом, а Испанию не Эспаноьол.
Самое удивительное, никто кроме белорусов меня никогда не поправлял.
В конце концов, я не обижаюсь на белорусское Масква. Это их язык, пусть пишут так, как им угодно.
Позвольте мне писать и говорить по-русски. Пусть с опечатками и ошибками, но по- русски.

Александр Гутин


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