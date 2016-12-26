Вот уж казалось, что нежелание разжигать, отчётливо распознаваемое слабоумие некоторых высказывающихся, не позволят мне самому произнести это, казалось бы подзабытое слово “пособники”, но ошибался. Произношу. По факту. Если страна (твоя страна) воюет, а ты в каждом высказывании, в каждой оценке обозначаешь свою позицию противоположной и одновременно согласной с позицией и оценками противников твоей страны, то кто ты?

По любому пособник. По факту, по цели высказывания.

Можно не любить Путина, может что-то не нравиться в госустройстве, могут раздражать сограждане по отдельности или целыми социальными категориями, но если страна воюет, (а страна воюет, если кто не заметил), то ты пособник врага.

И не надо после удивляться всяким жёстким реакциям на пособничество, сообразите наконец, что пока эти жёсткие реакции ещё очень мягкие…