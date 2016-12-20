{ 20 декабря 2016 }

Журналисты

Рубрики: [Фейсбук]  

Я поднимался в небо на стратегических бомбардировщиках с ядерным оружием на борту.
Я гнал нарушителей на мели в Охотском море с морскими пограничниками – ночью, в туман и шторм.
Я снимал в тюрьмах, шахтах, окопах, горах и пустынях.
Я присутствовал на пусках космических кораблей.
Я дважды ходил Севморпутем, я сплавлялся на плотах из леса по Енисею.
А сегодня я читаю в профессиональных группах журналистов:
SOS! Срочно! Важно! Горим! В эфир федерального канала нужны “звезды”, купившие апартаменты в клубных домах! SOS!
И я чувствую себя динозавром, а они считают меня мудаком.

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

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