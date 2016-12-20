Я поднимался в небо на стратегических бомбардировщиках с ядерным оружием на борту.
Я гнал нарушителей на мели в Охотском море с морскими пограничниками – ночью, в туман и шторм.
Я снимал в тюрьмах, шахтах, окопах, горах и пустынях.
Я присутствовал на пусках космических кораблей.
Я дважды ходил Севморпутем, я сплавлялся на плотах из леса по Енисею.
А сегодня я читаю в профессиональных группах журналистов:
SOS! Срочно! Важно! Горим! В эфир федерального канала нужны “звезды”, купившие апартаменты в клубных домах! SOS!
И я чувствую себя динозавром, а они считают меня мудаком.
Журналисты
Я поднимался в небо на стратегических бомбардировщиках с ядерным оружием на борту.
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