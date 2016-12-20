Журналисты

Я поднимался в небо на стратегических бомбардировщиках с ядерным оружием на борту.

Я гнал нарушителей на мели в Охотском море с морскими пограничниками – ночью, в туман и шторм.

Я снимал в тюрьмах, шахтах, окопах, горах и пустынях.

Я присутствовал на пусках космических кораблей.

Я дважды ходил Севморпутем, я сплавлялся на плотах из леса по Енисею.

А сегодня я читаю в профессиональных группах журналистов:

SOS! Срочно! Важно! Горим! В эфир федерального канала нужны “звезды”, купившие апартаменты в клубных домах! SOS!

И я чувствую себя динозавром, а они считают меня мудаком.