По поводу боярышника и погибших людей. Меня, откровенно, удивляет позиция некоторых дарвинистов из интернетов, вещающих про то, что ничего страшного, мол, естественный отбор. Мол, хули жалеть алкашей и деклассированных личностной. Туда, мол, и дорога.

Люди, вы люди? Да, они алкаши, да, возможно, они просрали собственную жизнь, хотя мы это и не знаем точно, никто из них с вами не знаком. Но у каждого из них, как и у вас, были мама и папа, у кого-то были дети, у кого-то жены. И неужели вам насрать на пусть живущих не так, как вам хотелось бы, но людей?

Кроме того, настойку боярышник пьют не только алкаши. Я иногда пью сбор для крепкого сна, в который входит и настойка боярышника. То есть теоретически, я тоже мог сейчас скопытиться, а вы бы брезгливо морщили носики и писали ужасные вещи про естественный отбор.

И потом, почему вы ничего не пишите про тех, кто продал этим несчастным яд? Это настоящие преступники. О чем вы вообще? Иногда мне бывает стыдно за других. Это именно тот случай.