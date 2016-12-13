Участниц «ВИА Гры» похитили из тюрьмы

Популярный в 70-х годах британский глэм-роковый музыкант Гэри Глиттер, арестованный прошлой осенью по обвинению в детской порнографии, был тайно вывезен из тюрьмы в Бристоле. Власти приняли это решение после того, как Глиттер получил несколько анонимных писем со смертельными [Читать...]

Певица Лорин Хилл избежала тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов при помощи заключения контракта с Sony стоимостью $1.000.000. В прошлом году артистка признала свою вину в уклонении от уплаты налогов с 2005 по 2007 годы. В этот [Читать...]

Состоялись съемки клипа на трек «Лучшие песни» самого востребованного диджея России DJ Smash и провокационной группы Fast Food. Снимал ролик известный режиссер Павел Худяков. Оператором выступил Максим Осадчий, который вместе с Худяковым работал и над предыдущим видео DJ [Читать...]

Бывший продюсер Уитни Хьюстон и Кенни Джи Чарльз Хаггинс (на фото в центре) 13 мая 2015 года приговорен к десяти годам тюрьмы за мошенничество и финансовые махинации, сообщает Billboard. 69-летний Хаггинс обманул потенциальных инвесторов, убедив их, что имеет [Читать...]

Вокалист американской хэви-метал-группы Slipknot Кори Тейлор сообщил в полицию о краже из его дома музыкального оборудования на сумму $36.600. Тейлор подозревает в краже одного из своих друзей. По его мнению, тот украл музыкальное оборудование, когда музыкант находился в [Читать...]