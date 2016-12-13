Участниц «ВИА Гры» похитили из тюрьмы

Группа «ВИА Гра», представившая новый трек «Кто ты мне?» в начале ноября 2016 года, сняла на эту композицию видеоклип. Режиссером виде стал Сергей Ткаченко, а действие клипа разворачивается в пустыне.
Участницы группы Миша Романова, Эрика Герцег и Настя Кожевникова играют пленниц, которые оказываются за решеткой. По ходу развития сюжета девушек похищают из тюрьмы джигиты на лошадях, которые запирают их в клетке и везут по пустыне. В финале ролика девушкам удается очаровать главаря похитителей, обеспечив клипу счастливый конец.