{ 13 декабря 2016 }

Участниц «ВИА Гры» похитили из тюрьмы

Рубрики: [Музыка]  

Группа «ВИА Гра», представившая новый трек «Кто ты мне?» в начале ноября 2016 года, сняла на эту композицию видеоклип. Режиссером виде стал Сергей Ткаченко, а действие клипа разворачивается в пустыне.

Участницы группы Миша Романова, Эрика Герцег и Настя Кожевникова играют пленниц, которые оказываются за решеткой. По ходу развития сюжета девушек похищают из тюрьмы джигиты на лошадях, которые запирают их в клетке и везут по пустыне. В финале ролика девушкам удается очаровать главаря похитителей, обеспечив клипу счастливый конец.

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