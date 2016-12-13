Бенедикт Камбербэтч мог не стать Шерлоком из-за формы носа

Британский сценарист и исполнитель роли Майкрофта Холмса в “Шерлоке” Марк Гейтисс рассказал, как проходил кастинг на главную роль в сериале. Оказывается, Бенедикт Камбербэтч, сыгравший в итоге Шерлока Холмса, первоначально не устроил продюсеров. Он произвел хорошее впечатление своей актерской игрой, но его нос расценили как ”абсолютно неподходящий”. В результате прослушивания сильно затянулись в поисках кого-то более ”хорошенького”.

- Мы не стали оспаривать ситуацию с носом, а просто отметили - “Он ведь все равно очень убедителен, не так ли?” Нам тогда казалось, что стоит лишь найти нужный нос, и все пойдет как по маслу, – цитирует Марка Гейтисса Metro.

Примечательно, что в одном из интервью Бенедикт Камбербетч саркастически отзывался о собственной внешности.