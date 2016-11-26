АРКАДИЯ – ГЛАВНАЯ ОДЕССКАЯ АФЕРА XXI ВЕКА.

Неумные местечковые журналисты часто пишут, что главная одесская афера последнего десятилетия это фокус с переводом аэропорта из государственной собственности в частную. Я же полагаю произошедшее с аэропортом вполне нормальным хозяйственным явлением для страны, дикарской в экономико-правовом плане. Да и к фокусу с аэропортом причастен весьма узкий круг лиц. А вот настоящей аферой я считаю массовую застройку Аркадии жилой недвижимостью.

Изначально идея была весьма привлекательна для потенциальных покупателей квартир – выходишь на открытую лоджию новостройки на семнадцатом этаже. Наслаждаешься живописным видом с верхотуры. Вокруг лишь санаторные корпуса с вечной сонно-зевотной атмосферой и радующие глаз зелёные насаждения, а за ними виднеется море. Но уже четыре года назад мне стало понятно, что с плотностью застройки произошел перебор и комфортного житья в Аркадии не будет. А сейчас, после сноса дачи Докса и парочки уже залитых фундаментов под очередные высотки, становится очевидным, что Аркадия превращается в ужасающий муравейник.

Помнится, Пелевин писал, что вид за окном — это один из немногих параметров, позволяющих поддерживать в обществе некое подобие социальной стратификации. Что вы сегодня увидите из окна, если приобретёте квартиру в очередной аркадийской новостройке? Правильно – такую же новостройку! Поэтому все разговоры о «престижной» недвижимости в Аркадии это дешёвый треп. Престижная недвижимость это та, где кроме хорошего вида из окна еще малолюдно и наличествует приличная инфраструктура. В Аркадии же народу полным-полно и придомовых территорий нет как таковых. Все заставлено машинами. А ведь это ещё не предел. Вспомните о том, что еще не открылся торговый центр «Кадорр» и вторая очередь «Гагаринн-плаза». Плюс не заселена горевшая высотка с сестрой-близнецом и стиконовский жилой комплекс. Генуэзскую улицу невозможно расширить и транспортный коллапс неминуем.

Еще специфическая особенность Аркадии в том, что там находится генеральное консульство Российской Федерации, регулярно атакуемое всякими агрессивными национал-радикалами (или «гражданскими активистами» как пишут гончаренковские подстилки). Выходишь ты из «престижной» недвижимости, а там зигамёты, дубинки, слезоточивый газ. Шикарный район – мечта мазохиста! Да и летний дискотечный грохот вкупе с толпами невежественных тернопольских туристов явно не добавляют радости постоянно проживающим в Аркадии.

Еще один важнейший аспект, которые пытаются замалчивать – почвенный. Чем ближе к морю, тем мягче грунт. О таком явлении как оползни горожане почему-то предпочитают не вспоминать. В Ильичевске недавно целая улица на склонах сползла, но одесситы полагают, что их минует сия участь. Рано или поздно аркадийские высотки покроются трещинами – это неизбежно при рядом находящихся склонах. В Обсерваторном переулке 2/6 можно уже посмотреть, как это будет выглядеть.

И конечно платить за монолит с газобетоном больше тысячи долларов за квадратный метр это бред – себестоимость у подобных проектов ведь совсем невелика. А паркинг, сиречь воздух, за пятнадцать тысяч это чистейшее жульничество и безумие.

Покупать недвижимость в Аркадии можно разве что в качестве инвестиционного инструмента чтобы потом продать подороже. Если человек купил жилье в Аркадии для себя, то это говорит о том, что или он недалек умом или потерял концентрацию, позволив себя обмануть. Девелоперы и риелторы втюхивают под видом «элитного» жилье в крайне неудобном месте. Лохи, купившие квартиры в Аркадии, пытаются изобразить хорошую мину при плохой игре, неумело корча из себя респектабельных мещан. Все лицемерят, но когда-то сама жизнь вскроет этот лживый гнойник. Десятки тысяч людей вовлечены в этот фарс – куда там браться сотне депутатов и чиновников, фокусничавших с аэропортом. Аркадия это массовая афера, сопровождающаяся коллективным бессознательным безрассудством.

Настанет день, когда обыватель, нынче пафосно чекинящийся в надцатой «Жемчужине», заметит в своей аркадийской квартире трещину на всю стену, в панике выбежит на улицу и случайно получит арматурой по чайнику от национал-патриота, штурмующего российское генконсульство. Обывателю вызовут скорую, но она не доедет, потому что Генуэзская утонет в пробках. Да и если бы довезли обывателя в новую больницу на Малиновского, возведённую богоблагословенным застройщиком, то это бы его не спасло, т.к. там совсем нет оборудования.

За деньги, что стоит квартира в Аркадии, можно приобрести в Приднестровье добротный кирпичный дом, солидное угодье и десяток крепостных молдавашек в придачу. Да и путь в центр Одессы по времени не будет сильно отличаться. Приходится констатировать, что сейчас комфортнее жить в старых добрых Черемушках или даже на колоритных Ближних Мельницах, чем в «элитной» Аркадии. В старых райончиках сейчас просторнее, тише и меньше людей, чем в разрекламированной Аркадии.