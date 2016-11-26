Замечательная работа появилась на федеральных каналах: тебя приглашают на ток-шоу для исполнения “арии заморского гостя”, водят по передачам, где на тебя все орут, обзывают козлом и фашистом, могут ненароком слегонца и по морде накидать , но тебе за это платят денежку, а,главное, ты запросто можешь сколько угодно орать в федеральном эфире , что россияне живут в говне, а Путин – ужас Европы.

И еще – ты можешь не сомневаться, что завтра тебя пригласят опять минимум четыре самых больших канала страны.

И заплатят денежку.

Верное дело – не ипотека, не какой-нибудь бандитский быстрый микро-кредит.

Смотришь на этих персонажей – душа радуется: с лица все глаже становятся, одеваются все лучше.

Жизнь удалась!