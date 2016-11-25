{ 25 ноября 2016 }

1991

Рубрики: [Фейсбук]  

 

У некоторых наших мам и бабушек, переживших тяжелые времена пустых прилавков и тотального дефицита, есть диковатая на сегодня привычка стирать полиэтиленовые пакеты и целлофановые кульки. На днях об этом напомнила Анастасия Кашеварова. Так вот у меня история с подобной экономией вообще кажется немыслимой по нынешним временам товарного изобилия. В августе 1991 года в момент развала СССР родители наконец-то получили жилье от государства, успев ступить на подножку последнего вагона навечно уходящего поезда квартирной халявы. В квартире надо было делать ремонт и меня отправили на зиму к дедушке и бабушке в Республику Коми. Дед был большим начальником, имел доступ к элитарным продуктовым базам и товарным складам республиканского руководства и регулярно приносил в дом то, что было недосягаемой мечтой для простых смертных тех лет. Осенью 1991 года население было охвачено продовольственной паникой и дед, поддавшись всеобщей истерии, начал покупать впрок всё что ни попади, т.к. деньги обесценивались и выгоднее было иметь на руках какой-либо товар. Так вот весь холодильник у нас в конце 1991 года был забит красной икрой. Палок московского сервелата тоже имелось с излишком. Под кроватями лежали три чёрных чемодана, заполненные настоящим цейлонским чаем. В шкафах хранилось с десяток пар наспех приобретенных зимних кожаных ботинок «Salamandra». Полученные по бартеру финские спортивные костюмы хранились на балконе (Надо сказать, что костюмы были отменного качества, т.к. олимпийки от них я носил до 2005 года и смотрелись они вполне прилично спустя пятнадцать лет после изготовления). Холодильник был забит красной икрой, но при этом в доме было всего пять кульков и больше их нигде было нельзя достать! А еще у меня было всего две детских маечки. Мама снарядила по минимуму, полагая что дед достанет мне одежду на складах, но её не было! И вот представьте себе ситуацию: почти каждый день у меня на обед блины с красной икрой. Бабушка, покормив внука икоркой, шла потом в ванную стирать кулечки. Икры и колбасы навалом в доме, а пакетов и маечек для внука не достать! Это кажется абсурдом, фантастикой, но так и было. Пару футболок удалось купить для меня лишь в феврале 1992 года. В ту зиму я съел столько красной икры, что вы себе даже представить не можете! Двадцать пять лет прошло и трудно поверить, что все вышеописанное было в моей жизни. Красную икру с тех пор я не ем – перекормили до неприличия. И сейчас, когда зима на носу, мучает меня вопрос: «А каково было ходить в ботинках «Salamandra»? Удобны они, теплы?». Сохнущие после стирки пакетики, закрепленные прищепками к бельевым веревкам в ванной, я никогда не забуду как символ того беспокойного времени.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

Похожие посты:


  1. 1991

    2. 1991

    В условном детстве я думал, что события августа-1991 что-то меняли по части Торжества Свободы и проч. Потом я разочаровался в этом торжестве и стал думать, что они могли бы что-то поменять по части спасения государства, социализма и проч. [Читать...]


  2. 25 декабря 1991 года

    3. 25 декабря 1991 года

    Между прочим, 25 декабря 1991 года в Кремле был спущен флаг СССР. Скажу немодное: та страна не умирала от любви ко мне, но она была моей страной, а не нынешним диковатым пространством, виртуально соединенным “скрепами”, она не была [Читать...]


  3. 21 августа 1991 года

    4. 21 августа 1991 года

    Помню, как 21 августа 1991 года толпа рвала из рук каких-то деятелей у Белого дома ксерокопированные бумажки, дающие право на медальку. Как из-под земли, появились «Скорые», которых почти не было там три дня. Экипажи ввязались в потасовку за [Читать...]


  4. 1917 Vs 1991

    5. 1917 Vs 1991

    А иногда мне кажется, что финал у всего происходящего будет все-таки ближе к 1917-му, чем к 1991-му. Ну или к Румынии 1989-го, если угодно. Тут два обстоятельства, одно “сверху вниз”, а другое “снизу вверх”. Первое – то, что [Читать...]


  5. ПРОГРАММА РОССИЙСКОГО КОНКУРСА 1991-2000

    6. ПРОГРАММА РОССИЙСКОГО КОНКУРСА 1991-2000

    “Безумная Лори” (Леонид Нечаев, 1991), “Пустельга” (Сергей Русаков, 1992), “Счастливый неудачник” (Валерий Быченков, 1993), “Балерина” (Александр Згуриди и Нана Клдиашвили, 1993), “Рысь идет по следу” (Аласи Бабаян, 1994), “Барышня-крестьянка” (Алексей Сахаров, 1995), “Котенок” (Иван Попов, 1996), “Маленькая принцесса” [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««

﻿