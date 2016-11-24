{ 24 ноября 2016 }

Наргиз

Рубрики: [Музыка]  [Фейсбук]  

Какая-то неведомая сила привела меня сегодня на концерт Наргиз… Давненько  не слышал такой чуши. Перед началом концерта слегка насторожило отсутствие в заполненном зале знакомых людей. Оказалось, что это я один –  лошара – явился на этот необыкновенный кунцерт. Фоновая музыка перед началом, такая, как Smells Like Teen Spirit of Nirvana, успокаивала и внушала надежду на то, что всё будет хорошо. Но я ошибся! Концерт начался, и татуированная бритая голова Наргиз начала изрыгать какие-то чудовищные звуки. Певица с внешностью псевдо-кришнаитки совершала невнятные телодвижения и выдавала музыкальный материал, представляющий собой среднее арифметическое между мудовыми рыданиями Тани Булановой и пьяными воплями Ирины Аллегровой. Публика внимала, как заворожённая. Полный зал снимал всё это уродство на телефоны. Настоящий ад! Слава Богу, никто не мог помешать мне покинуть зал. А на “Голосе” у Наргиз всё было хорошо, в первую очередь, с репертуаром.

 

Игорь КАЛАШНИКОВ

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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