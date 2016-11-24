Участница проекта “Голос” Наргиз Закирова записывает совместную песню с Ольгой Кормухиной для новогоднего “Оливье-шоу” на Первом канале, сообщила пресс-атташе Наргиз. – На проекте “Голос” я исполняю разножанровый репертуар, но рок-музыка – это моя вторая кожа, – рассказывает Наргиз [Читать...]

Концерт Наргиз Закировой состоялся в клубе Volta 26 июня 2015 года. Певица показала шоу с продуманной внутренней драматургией. Вся программа делилась на несколько смысловых блоков, к каждому из которых она меняла наряды. Сценические декорации тоже способствовали постижению замысла [Читать...]

Исполнение певицей НАРГИЗ старинного хита «Женщина, которая поёт» в проекте «Голос» Первого канала вызвал бурление разных веществ в блАААгосфере. Оч верно подметил Алексей «Профессор» Лебединский: «…Навеяло. Артиста-певца-музыканта делают две вещи – продукт (сама песня) и имидж (фиолетовый унитаз [Читать...]

ОБ ОТКАЗЕ ОТ УЧАСТИЯ В «X-FACTOR» – Не совсем так. Было желание попробовать себя в том проек те, я прошла три отборочных тура, после чего продюсеры пообещали в условленный срок перезвонить, но не сделали этого. И я почувствовала [Читать...]