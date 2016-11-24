Идея национального покаяния для русских меня всегда очень увлекала.

То есть народ, который несколько раз терял государственность, но не потерял национальную идентичность, построил империю на трех континентах, пронес свет христианской цивилизации сквозь тайгу, пустыни и арктические льды, народ, который поглотил десятки других народов, воевал со всеми своими соседями сотни лет, народ который не щадил ни своих, ни, тем более, чужих жизней; воспитанный на мессианских идеях; народ, который есть одно большое коллективное-бессознательное, такой народ может перед кем-то каяться?