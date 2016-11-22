Демократия – это власть народа, а не власть закона. Поэтому. если какой-народ решил попрать все законы человеческие и чего-то там изменить на карте мира, остановить его сможет только другой народ (.

Так вот. Украинская политическая нация русский народ остановить никогда не сможет. Потому что, Крым это и есть проявление подлинной демократии.

Если что, то это вольный пересказ мыслей главного идеолога современного русского национализма в изгнании – Альфреда Коха.

Тут он вступает в открытую конкуренцию с вторым претендентом на корону Российской Империии – Михаилом Ходорковским.

Но Кох в глазах публики уже выигрывает у Михаила Борисовича, потому что тот – интеллигент в очочках, а Альфред Рейнгольдович прилюдно обзывает Венедиктова лгуном и мразью.