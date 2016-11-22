{ 22 ноября 2016 }

Кох

Рубрики: [Фейсбук]  

Демократия – это власть народа, а не власть закона. Поэтому. если какой-народ решил попрать все законы человеческие и чего-то там изменить на карте мира, остановить его сможет только другой народ (.
Так вот. Украинская политическая нация русский народ остановить никогда не сможет. Потому что, Крым это и есть проявление подлинной демократии.
Если что, то это вольный пересказ мыслей главного идеолога современного русского национализма в изгнании – Альфреда Коха.
Тут он вступает в открытую конкуренцию с вторым претендентом на корону Российской Империии – Михаилом Ходорковским.
Но Кох в глазах публики уже выигрывает у Михаила Борисовича, потому что тот – интеллигент в очочках, а Альфред Рейнгольдович прилюдно обзывает Венедиктова лгуном и мразью.

Сергей Ключенков


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