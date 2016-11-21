У меня к Навальному есть одна претензия – почему он до сих пор не провел расследование о том, как живут люди, долгие годы отвечавшие в России за украинское направление?! Хватит показывать шубохранилище Якунина и усадьбу Медведева – продемонстрируйте народу имущество того же Константина Затулина, чей институт стран СНГ получал миллионы из российского бюджета на поддержку соотечественников в ближнем зарубежье. И когда все эти затулины, долгие годы воровавшие на украинской теме, лишь изредка кидая крохи чаленкам и долговым, рассуждают у Соловьева о фашистском Киеве, то я закипаю донельзя – а кто виноват в этом, не вы ли случаем?! Наверняка у Затулина домина огого! Повбывав бы все эти институты стран СНГ и их мудацкое руководство!