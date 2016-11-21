{ 21 ноября 2016 }

Претензия

Рубрики: [Фейсбук]  

У меня к Навальному есть одна претензия – почему он до сих пор не провел расследование о том, как живут люди, долгие годы отвечавшие в России за украинское направление?! Хватит показывать шубохранилище Якунина и усадьбу Медведева – продемонстрируйте народу имущество того же Константина Затулина, чей институт стран СНГ получал миллионы из российского бюджета на поддержку соотечественников в ближнем зарубежье. И когда все эти затулины, долгие годы воровавшие на украинской теме, лишь изредка кидая крохи чаленкам и долговым, рассуждают у Соловьева о фашистском Киеве, то я закипаю донельзя – а кто виноват в этом, не вы ли случаем?! Наверняка у Затулина домина огого! Повбывав бы все эти институты стран СНГ и их мудацкое руководство!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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