Наташа Поклонская, безусловно, очень красивая девушка. Трудно противостоять её очарованию и невозможно не восхищаться её стальным характером, принципиальностью и бесстрашием. Я даже уверен в том, что она одна из немногих, кто не брала и не будет брать взятки за решение дел или составление депутатских запросов. Ей бы заняться лечением раковой опухоли коррупции, которой тотально поражено наше общество, выводить на чистую воду судей, берущих деньги за вынесение того или иного приговора, наводить порядок в прокурорской среде, выявлять коррупционеров в правоохранительных органах, где возбуждают и закрывают уголовные дела только за пухлые конверты с дензнаками. Словом, работы для Наташи в Москве много, но она почему-то решила заняться совсем другими делами, совершая спонтанные экскурсы в российскую историю и развешивая ярлыки историческим персонажам, основывая свои суждения лишь на собственных эмоциональных представлениях о том, “что такое хорошо и что такое плохо?” Сравнив Ленина с Гитлером, девушка умудрилась оскорбить чувства ветеранов, для которых всё, что связано с Советским Союзом, также свято, как для неё канонизация церковью российского императора. Наташа, да никакой не святой наш последний царь-батюшка, а человек, позволивший России скатиться в безнадёжную пропасть войн и революций, не сумевший спасти свою страну, семью, защитить своих детей. Для меня настоящими мучениками являются миллионы советских людей, отдавших свои жизни за свободу нашей страны, погибшие на фронтах, сожженные заживо в концлагерях, замученные в плену, пропавшие без вести. Причем, большинство из них были коммунистами или просто людьми, разделявшими идеологию государства. Или замученные коммунисты не вписываются в Наташино представление о героях и мученниках? Причем, по-настоящему воцерквлённых среди них было немного. Хватит уже носиться с портретом бородатого царя, как с писаной торбой. И, конечно, прежде чем делать какие-либо заявления, не лучше ли было бы посмотреть кино непредвзятым взглядом, а потом арументировать свою позицию. А еще лучше – заняться своими прямыми обязанностями, поскольку работы для принципиальной и честной Наташи в нашей стране выше крыши!