По поводу падения якобы пьяного Григория Лепса на якобы концерте в Ростове-на-Дону отвечаю всем ревнителям нравственности и “облико морале” российского артиста. Идите в жопу! Да, и скажите спасибо за то, что он просто есть. Трезвый или пьяный, просветленный или накуренный, в голосе или охрипший, поющий “вживую” или “под фанеру” на каком-нибудь очередном “Золотом граммофоне” в Кремле, где по-другому никто и не поёт. Просто скажите спасибо, что у нас еще есть Григорий Лепс или Николай Носков. И не судите! В крайнем случае, когда звезда падает, успейте загадать желание. Чтобы свет не погас.