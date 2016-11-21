Условных хипстеров полагаю самой перспективной группой с миссионерской точки зрения.

Чисто эстетически Православие им подходит идеально.

Во-первых, православный человек должен носить бороду. Чем борода более ухоженная, тем ты – ортодоксальней. Если не верите – пойдите на воскреснуюю службу в любой московский храм. В первом ряду на почетных местах – благообразные мужчины с роскошными бородами, завсегдатаи столичных барбершопов.

Теперь православная еда.

Она почитай весь год – веганская. И если ты не фарисей какой-нибудь и не жрешь в Великий Пост камчатского краба с фаршированными кальмарами, то жареная каратошка с грибами и соленым огурцом для тебя – самое оно.

Organic food.

Любой более-менее зажиточный монастырь предлагает духовно взыскующим гражданам крафтовый творожок с молочком, соленые грузди с рыжиками, моченую клюкву, квас из монастырских подвалов и бездрожжевой хлеб в разных видах, без которого для порядочного хипстера любой стол – не стол.

Кеды – это современные лапти. Обедню в них стоять трудно – ноги заболят. Луше – ортопедичсекие пеннилоферы.

Мешкообразный прикид – идеален. Модная девушка в таком платье выглядит как минимум целомудренно, а честно сказать – асексуально. Тоже гуд…

Ну и последнее. Если искать позитивное отношение к жизни, то за позитивом точно сюда. Православные все время радуются друг другу, как ненормальные; обнимаются, поют хором “Верую” и “Отче наш” (есть еще несколько популярных песен, но эти – обязательный репертуар).

А на Пасху вообще целуются, колобродят всю ночь, а потом сразу начинают есть и так целую неделю.