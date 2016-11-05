Так сложилось, что лично не знаком с Андреем Кнышевым, которому сегодня 60, и который во времена Центрального телевидения вместе со своими “Веселыми ребятами” установил планку на такой высоте, куда даже со всеми шестами Исинбаевой ни в жисть не допрыгнуть никаким Галкину и “Камеди”, не говоря уже о Петросяне с компанией.

Жаль, что вас не было с нами.