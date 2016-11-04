Про ни по то…

Интересно, а почему наши российские либералы такие лютые? В вопросе торчит заскорузлое противоречие – сами отечественные либералы себя русскими не считают и наблюдение Фёдора Михайловича о широкости русских к ним как бы не применимо. Таким образом, вопрос вроде как не корректен. И всё же, либеральная точка зрения на сущетвование общества пришла и поселилась у нас с Запада и там-то либеральное миропоннимание вполне мирно сосуществует с остальными вариантами… Во всяком случае, противоречия либерального и всего иного на Западе не выясняются с таким остервенением.

Наверное, корень либеральной нашей лютости закопан в том планетарном по масштабу эксперименте, который проводился именно у нас на протяжении всего минувшего века.

Именно у нас изо всех сил строилось антиклерикальное государство, в котором по факту произошла замена привычной скрепы – Государство + Церковь на Государство + Атеизм. Атеизм вовсе не научный, а собственно замещающая квази-религия. Именно дети тех, кто свергал “оковы” Православия, первыми и вполне осмысленно расстались с морально-этическими императивами, взяв на вооружение либеральную риторику. Именно дети и внуки палачей, кто искренне, а кто и конъюнктурно, предлагают каяться всем и таким же, как они и детям и внукам жертв. Всё это без оглядки на последствия того эксперимента, который забабахали их деды. Им не приходит в голову, что лютый либерализм, по сути, продолжение лютого же большевизма, его производное.

Нельзя говорить, что процессы происходящие с нашим либеральным сообществом так уж эксклюзивны. По всей планете другое государство, также ставившее свой эксперимент, но в принципиально других условиях, вводит свои представления о прекрасном – культ потребления. В частно-конкретом случае, потребление для США путь к развитию ихней экономики, путь обеспечивающий в том числе и это самое потребление. Путь тупиковый и для них – потребление растёт за счёт развития рынков, а рынкам, понятное дело, развиваться уже некуда – шарик кругл. Но либеральных риторов из США хоть можно понять – действуют в своих государственных интересах. Наши-то куда? Не понимают, не хотят понимать, что работа на интересы конкурирующего государства имеет чёткое определение – предательство?

А по Превому сейчас идёт “Война и мир” в иноземном исполнении… Кому-то покажется высокохудожественной экраннизацией, а я вот уже с нескольких подходов пытаюсь начать смотреть и всё не получается – раздражаюсь. Скрепы…