Иван Грозный – плохой.

Сталин – плохой.

Ленин – плохой.

Вот что с ними делать-то? Не надо увековечивать их память. Но надо увековечить память об их жертвах.

А про них пишем только то, что они были плохие сами по себе в силу личных качеств. бесноватые были. Некие фигуры, про которых известно только то, что были они кровавыми и сумасшедшими.

Проблема только в том, что память о жертвах невозможно увековечить – мы еще помним, кого репрессировал Сталин. И кого – Ленин. А кого убивал Грозный? Ведь не одного же митрополита Московского? Если бы только митрополита, то это не массовый террор, а единичное убийство. За это сейчас даже вышку не дают.

Всем давно по фигу те, кто погиб при Грозном. Тирана бесчестят, но не из-за жертв (сколько бы их ни было), а просто в силу идеологического противостояния.

Через двести лет все также забудут про тех, кто погиб во время Сталина. Но чморить его продолжат в силу своей идеологической позиции.

Лично для меня Грозный может оцениваться только по тем изменениям, которые произошли с Россией. Увеличение территории, усмирение Казанского ханства (никакого отношения к нынешней Казани и нынешним татарам не имеющее уже как 500 лет), создание мощнейшей артиллерии и первого профессионального войска. И так далее. Только с этой точки зрения памятника он достоин.

А те, кто снова заведет волынку про жертвы – сначала пусть инициирует установку памятника жертвам Ивана Грозного. Если сумеет вспомнить кого-то кроме митрополита. И ста миллионов новгородцев.

И не надо про Висковатого, ладно? Сначала разберитесь, что это был за человек.