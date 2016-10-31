Не очень давно был зван на совместный день рождения двух моих старинных друзей. Вернее так: дни эти исторически у них рядышком и ребята, по прошествии некоторого времени от случившегося вдруг об этом вспомнили и спонтанно решили собрать коллектив для выпивания по поводу.

Давно не бывал на таких посиделках. Минувший год был тотально занят, да и не звали меня давно – нерукопожатен. А тут вот позвали.

Надо добавить, что именинников знаю давно и люблю, не смотря на разность нашу в оценке происходящего в стране и в мире. К тому же, именно я их и познакомил, что послужило обоим стимулом к творческим и бизнес успехам. Да, редкий случай, когда это помнится и артикулируется в каждом тосте.)))

Компания собралась немаленькая, сбитая, спитая, в веселье удалая и творческая. Давненько не бывал в кругу дружески настроенных оппонентов. У них был даже изначальный уговор меня щадить и не троллить. По ходу про уговор вся компания постепенно подзабыла, но всё было очень мило. Вечеринка одарила свежими ощущениями.

Ощущение первое: они очень славные, добрые и порядочные люди.

Второе: они все искренне меня жалеют. Мол, парень хороший, но в одной позиции несколько придурковат – любит Путина.

Ощущение третье, трудно формулируемое, но тревожное: послышалось, что ихняя параллельная реальность выдаёт им в качестве перспектив относительно скорое изменение политического климата в России. Что-то вроде “!Россия без Путина”. Им кажется это реальным в среднесрочном будущем, это принесёт, как им кажется, непродолжительные трудности, а дальше всё скоро наладится. Ещё они пребывают в уверенности, что за границами России нет кризиса, всё происходит размеренно и чинно, согласно красивой легенде про рай на земле. При том, что за границами они бываю часто и основательно. Но, похоже, там тоже реальностей преизрядно…

Спорить с ними я не стал – вечер был уж дивно как хорош, но встречно пожалел их – обнаружение несоответствиям картинки мира воображаемой и реальной всегда трагедийно.