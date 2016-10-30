Райкин Vs Павленский

Были вопросы, по которым среди московско-питерских антисоветских интеллигентов долгие годы царил полный консенсус. Советская власть рухнула, а консенсус сохранялся. Никто не жаловал народовольцев, террористов, бомбистов, всякого Желябова и Перовскую; в них видели прото-большевиков; к тому же их безумная [Читать...]

Артист Райкин произнес тут смелую речь о том, как начальство творческим людям работать мешает. Сложный вопрос, на самом деле. С одной стороны, и правда мешает, конечно. Легко себе представить, как тошно иметь дело со вкусами и взглядами бесконечных [Читать...]

Константин Райкин еще омерзительнее, чем я думала о нем. Мало того, что он водрузил свое имя на пошлейший торговый молл Райкин-плаза, он ее и поставил педерастический спектакль на сцене когда-то приличного театра. Какое омерзительное приседалово перед политическими геями, [Читать...]