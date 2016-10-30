{ 30 октября 2016 }

Райкин Vs Павленский

Рубрики: [Фейсбук]  

Хорошо, что с театром Райкина все так получилось – Артисту дали денег и извинились. Плохо, что с Павленским ситуация обратная. Он тоже художник и вполне вписывается в искусство, как его понимают наши остальные художники, представители советских династий или же любимцы начальства 90-х. Но Павленскому не только не дали денег, перед ним никто не извинился! Вот это, я считаю, безобразие! Это повод немедленно написать Петицию Конгресса Интеллигентов России к президенту страны. Власть должна позолотить яйца Павленского как и яй… извините, театр “Сатирикон”, потому что и театр, и Павленский – явления одного порядка – не понятого, отвергаемого обществом, но современного высокого искусства.

Андрей Добров


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