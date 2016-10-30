{ 30 октября 2016 }

Азиатская Москва

Рубрики: [Фейсбук]  

Достаточно получасовой прогулки по Москве чтобы понять мотивацию русских националистов, записавшихся добровольцами в батальон “Азов” – они пошли воевать не за Бандеру, а против ебучей многонационалии с 282 статьёй. Каждый понаехавший азиат смотрит на тебя злобно, недружелюбно, будто ты ему в пиалу насцал. Государство, во внутренней политике открыто плюющее на титульную нацию, заслуживает чтобы против него воевали его же собственные граждане. Монголоиды в своем большинстве не окультуриваются, не русифицируются, воспроизводя жизненный уклад кишлака в спальных районах. Если вы считаете, что я объелся холмогорной просвирны, то приедьте к полуночи в район Выхино и попробуйте пройтись там, когда каждая невежественная нерусь таращится на вас хищным взглядом, желая вас зарезать как барана и пустить на бешбармак. Даже Ивано-Франковск в своем наци-безумии не столь противен, как современная азиатская Москва. С галицким патриотом я всегда найду о чем поговорить хоть на русском хоть на украинском, с неквалифицированной азиатской рабсилой мне говорить не о чем. Так что  сначала прогуляйтесь в темное время суток по московским окраинам, а потом уже разглагольствуйте о вреде расизма, шовинизма и ксенофобии. Смотрите только не обосритесь со страху при виде пьяного Рахматулло с кинжалом в руке, бузящего где-нибудь в Дегунино…

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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