{ 30 октября 2016 }

Камбербэтч сыграл две роли в «Докторе Стрэндже»

Рубрики: [Кино]  
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Режиссер «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон рассказал, что Бенедикт Камбербэтч сыграл в фильме не только главную роль. Поскольку актер обладает богатым опытом работы с технологиями захвата движения (чертами Камбэрбэтча был наделен дракон Смауг в «Хоббите». — Прим. ред.), ему пришлось «оживить» главного противника Стрэнджа — властителя Темного измерения Дормамму.

— Озвучил его британский актер, чьего имени я не знаю, а Бенедикт наделил его мимикой, — рассказал Дерриксон.

По словам режиссера, с этой инициативой выступил сам Камбербэтч.

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